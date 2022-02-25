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عمر شويل - جدة حضري لأولادك الحواوشي الاسكندراني على طريقة المطاعم في المنزل - ثقفني
يعد الحواوشي الإسكندراني من أحد الأكلات والوجبات المصرية الشعبية التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص ويعشقها المصريين، حيث يتميز الحواوشي الإسكندراني بسرعة وسهولة تحضيرها في المنزل نظراً لانه يتميز بمذاق شهي وطعم رائع ومميز وكما يعد الحواوشي من الأكلات والواجبات المفضلة المميزة التى تنال إعجاب الكثير وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بطريقة أفضل واشهى وبسيطة ويمكن أن تقومي بتحضرها في البيت على طريقة المطاعم وبمكونات موجودة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني
المكونات:
- نصف كيلو جرام من اللحم المفروم.
- أربع أكواب من الدقيق الأبيض.
- ربع كوب من الزيت الذرة.
- أثنين كوب من الماء الدافيء.
- ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.
- عدد ست ثمرات من البصل المفروم الناعم.
- عدد ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر المفروم الناعم.
- ثمرة واحدة من الفلفل الحار المفروم.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من ملح الطعام.
طريقة التحضير:
- أولاً قومي بإحضار وعاء عميق مناسب ثم ضعي فيه ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية مع ملعقة كبيرة من السكر ثم يضاف إليهم ربع كوب من الماء ثم قلبي المكونات جيداً وضعي الخليط في مكان دافئ لمدة ربع ساعة تقريباً.
- ثانياً قومي بإحضار وعاء مناسب أخر ثم ضعي فيه أربع أكواب من الدقيق الأبيض مع ثلاث ملاعق من اللبن البودرة وثم يضاف إليهم ربع كوب من زيت الذرة وقلبي المكونات جيداً حتى يتم التجانس بينهم ثم ضيفي خليط الخميرة واعجنيهم مع بعضهم البعض ثم قومي بإضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة وبعد ذلك قومي بتغطيه الوعاء بفوطة نظيفة وبعد ذلك ضعي الوعاء في مكان دافئ لمدة ساعة تقريباً على الاقل.
- ثالثاً قومي بإحضار وعاء كبير ثم ضعي في الوعاء نصف كيلو جرام من اللحم المفروم مع ست ثمرات من البصل المفروم الناعم وبعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر المفروم الناعم وملعقة واحدة من ملح الطعام وملعقة واحدة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من البهارات المشكلة وأعجني المكونات جيداً ثم غطي الوعاء وضعي الوعاء في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
- رابعاً قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وبعد ذلك قسمي العجينة واللحم إلى كرات ثم افردي كل كرة ضعي كرةا للحم فوق كرة العجينة وبعد ذلك أفريدي الكرة الثانية من العجينة وضعيها فوق اللحم وكرري نفس الطريقة مع باقي العجين واللحم ثم قومي بدهني وجه الحواوشي بالزبدة وثم رصي الحواوشي في صينية مدهون بالزيت وبعد ذلك ضعي الصينية في الفرن لمدة تتراوح بين 25 دقيقة إلى 30 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي وينضج بعد ذلك اصبح الحواوشي الإسكندراني جاهزة للتقديم إلى أفراد العائلة.
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