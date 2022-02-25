وداعاً للسواد.. خلطة لتبييض الركب والأكواع بمسحة واحدة من هذا المكون العجيب تخلصي من سواد 20 عام

تعاني دائما المناطق الحساسة من مشكلة البقع الداكنة وذلك لأن هذه المناطق يمكن ألا يتم تنظيفه بشكل جيد كما أنها لا تتعرض ‏للتهوية وهذا يسبب بعض البقع الداكنة في هذه المناطق نظرا إلى تراكم طبقات الجلد الميت كما أنها تسبب أيضا ظهور رائحة كريهة من هذا المكان و خلال هذا المقال سنتحدث ‏عن خليط يساعد على التخلص من البقع الداكنة الموجودة في هذا المكان والتخلص من الروائح الكريهة أيضا باستخدام بعض المكونات الطبيعية وطريقة استخدام هذه المكونات على البشرة للتخلص من البقع الداكنة والروائح الكريهة.

‏استخدام البطاطا للتخلص من ‏البقع الداكنة في المناطق الحساسة

‏

ظهور المناطق الحساسة بلون غامق لا يدل على أن هذه المنطقة تعاني من مشكلة صحية ولكن يحدث هذا بسبب تراكم الجلد في هذه المناطق لذلك سنتحدث عن طريقة تساعد على التخلص من اللون الغامق باستخدام البطاطا وهذه الطريقة هي:

‏

نحضر بعض شرائح البطاطا ونضعها تحت الإبط أو على المناطق الحساسة ونبدأ في تدليك هذه المناطق بها ‏ونستخدم الماء الخاص بالبطاطا ‏حتى يتخلص من هذه البقع.

‏

‏ بعد ذلك نترك هذا الماء على البشرة لمدة ‫1\2‬ ساعة تقريبا ثم يتم غسل هذا بالماء.‬

‏

طريقة التخلص من البقع الداكنة باستخدام الخيار

‏

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع التخلص من البقع الداكنة باستخدام الخيار وهذه الطريقة هي:

‏