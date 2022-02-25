خطوات تحضير أم علي في البيت مثل المطاعم بطريقة سهلة

‏تعد أم علي من أشهر الحلويات في المطبخ المصري‏، وحيث تعتبر أم علي من الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الجميع من الكبار والصغار كما أن حلى أم علي تتميز بطعم شهي ولذيذ ومختلفة عن باقي الحلويات وكما أنها تمتلك قيمة غذائية عالية وغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان مثل البروتينات والمعادن والسكريات ‏ولا تأخذ الكثير من الوقت لإعدادها، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل أم علي بطريقة بسيطة وسهلة أيضاً زي المحلات في المنزل من خلال هذا المقال.

‏ طريقة عمل أم علي بطريقة سريعة

المكونات:

نصف كيلو جرام من عجينة الباف .

علبة ونصف من القشطة .

كوب من الزبدة .

ست أكواب ونصف من الماء .

كوب ونصف من السكر الأبيض البودرة .

ربع كوب من الكاجو .

ربع كوب من اللوز المقشر والمقسم إلى أنصاف .

ربع كوب من الصنوبر المقشر .

ربع كوب من الفستق المجروش .

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا الجافة .

مقدار ‏ ثلاث أكواب من اللبن المجفف .

طريقة التحضير :