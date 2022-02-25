نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحضير أم علي في البيت مثل المطاعم بطريقة سهلة في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات تحضير أم علي في البيت مثل المطاعم بطريقة سهلة - ثقفني
تعد أم علي من أشهر الحلويات في المطبخ المصري، وحيث تعتبر أم علي من الحلويات الشرقية التي يقبل عليها الجميع من الكبار والصغار كما أن حلى أم علي تتميز بطعم شهي ولذيذ ومختلفة عن باقي الحلويات وكما أنها تمتلك قيمة غذائية عالية وغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان مثل البروتينات والمعادن والسكريات ولا تأخذ الكثير من الوقت لإعدادها، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل أم علي بطريقة بسيطة وسهلة أيضاً زي المحلات في المنزل من خلال هذا المقال.
طريقة عمل أم علي بطريقة سريعة
المكونات:
- نصف كيلو جرام من عجينة الباف.
- علبة ونصف من القشطة.
- كوب من الزبدة.
- ست أكواب ونصف من الماء.
- كوب ونصف من السكر الأبيض البودرة.
- ربع كوب من الكاجو.
- ربع كوب من اللوز المقشر والمقسم إلى أنصاف.
- ربع كوب من الصنوبر المقشر.
- ربع كوب من الفستق المجروش.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا الجافة.
- مقدار ثلاث أكواب من اللبن المجفف.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- الخطوة الثانية ابدائي في تقطيع نصف كيلو جرام من الباف إلى أجزاء صغيرة مربعة الشكل بحيث تكون أجزاء الصغيرة في الحجم متساوية ومتوسطة.
- الخطوة الثالثة قومي بقلي قطع الباف في الزيت أو السمن النباتي حسب ذوق كل شخص ثم بعد ذلك قومي بتصفية قطع الجلاش من الزيت على المناديل الورقية العادية ثم بعد ذلك قومي بوضع ربع كوب من الكاجو وربع كوب من اللوز المقشر وربع كوب من الصنوبر المقشر وربع كوب من الفستق المجروش في داخل صينية مناسب وبعد ذلك قومي بإدخال إلى الفرن حتى تتحمص ويتغير لونها تماماً وبعد ذلك في وعاء آخر ذوبي اللبن مع الماء بشكل جيد.
- الخطوة الرابعة ضعي اللبن المذوب ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة وكوب ونصف من السكر الأبيض البودرة وعلبة ونصف من القشطة وحركي المكونات على نار خفيفة إلى أن يغلي المزيج واتركيه جانباً.
- الخطوة الخامسة قومي بإحضار صينية بايركس ضعي فيه المكسرات المختلفة وأجزاء الباف المقلية ثم قومي بسكب فوقها مزيج القشطة ثم قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة عدة دقائق إلى أن يشتد قوام أم على ثم قومي بإخراج الصينية من الفرن وبعد ذلك أصبحت حلى أم علي جاهزة للتقديم ويمكن تزيين سطح الصينية بالمكسرات المختلفة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ