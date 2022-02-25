حضري احلى كفتة مشوية بطعم شهي بكل سهولة في المنزل

تعد الكفتة المشوية في الطاسة من المشويات الشهية التى يتم تقديمها في المناسبات المختلفة والخاصة، وحيث تتميز كفتة المشوية بمذاق لذيذ والفريد التى لا يقاوم، بإضافة إلى أنه يتم تحضير الكفتة بطرق مختلفة ‏كالشوي في الشواية الكهربائية أو في الفرن أو في السياج على الفحم أو في الطاسة، ‏وحيث ‏يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص‏، بالإضافة إلى أن يشتهر في تحضيره الكفتة العديد من المطاعم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كفتة المشوية في الطاسة بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات اقتصادية ومتوفرة في كل بيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الكفتة المشوية

المكونات:

كيلو جرام من اللحم المفروم .

ثلاث ثمرات من البصل المفروم وخالي من الماء .

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة .

ملعقة صغيرة من البابريكا .

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

أثنين ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة .

كمية صغيرة من البقدونس المفروم الطازج .

طريقة التحضير :