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عمر شويل - جدة حضري احلى كفتة مشوية بطعم شهي بكل سهولة في المنزل - ثقفني
تعد الكفتة المشوية في الطاسة من المشويات الشهية التى يتم تقديمها في المناسبات المختلفة والخاصة، وحيث تتميز كفتة المشوية بمذاق لذيذ والفريد التى لا يقاوم، بإضافة إلى أنه يتم تحضير الكفتة بطرق مختلفة كالشوي في الشواية الكهربائية أو في الفرن أو في السياج على الفحم أو في الطاسة، وحيث يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى أن يشتهر في تحضيره الكفتة العديد من المطاعم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كفتة المشوية في الطاسة بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات اقتصادية ومتوفرة في كل بيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الكفتة المشوية
المكونات:
- كيلو جرام من اللحم المفروم.
- ثلاث ثمرات من البصل المفروم وخالي من الماء.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- أثنين ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.
- كمية صغيرة من البقدونس المفروم الطازج.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى يتم إحضار وعاء كبير مناسب ثم نضع فيه كيلو جرام من اللحم المفروم وبعد ثم نضع ثلاث ثمرات من البصل المفروم ويضاف إليهم نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة كبيرة من بهارات الكفتة والبقدونس المفروم الطازج مع ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة وملعقة صغيرة من البابريكا واخلطي جميع المكونات مع بعضهم البعض حتى يتم التجانس بينهما.
- الخطوة الثانية قومي بوضع اللحمة مع التتبيلة في الثلاجة لمدة ساعة تقريباً على الاقل حتى يتم التجانس وبعد مرور الوقت قومي بإخراج اللحم المتبلة من الثلاجة ثم ابدأي في تشكيل اللحم على شكل أصابع بإستخدام أسياخ خشبية وبللي يديك بماء البصل ثم خذي كمية من الكفتة وشكليها على سيخ ثم اخرجيها منه وضعيها جانباً وكرري نفس الخطوة حتى الانتهاء من كمية اللحم.
- الخطوة الثالثة يتم تسخين مقلاة كبيرة على نار عالية ثم ضعي ملعقة صغيرة من الزيت ثم ضعي الكفتة ولا تقلبيها حتى تتماسك وتكتسب اللون البني ثم اقلبيها على الجانب الآخر لتستوي من جميع الجهات وحتى تمام النضج.
- الخطوة الرابعة يتم وضع الكفتة في طبق للتقديم بجانب الطحينة والسلطه الخضراء والأرز البسمتي والعيش الشامي.
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