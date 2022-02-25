طريقة تحضير فطائر المربي الشهية في الإفطار لأطفالك

تعتبر المربى واحدة من أشهر الأصناف التي يتم تحضيرها وشرائها من الخارج على مائدة الإفطار وتتنوع ما بين نكهة الفراولة والتين والمشمش وكذلك يوجد مربي الجزر وغيرهم من الفواكه التي تعطي لها مذاق شهى لا يقاوم بالنسبة لكثير من الأفراد وكذلك وجبة أساسية للأطفال، لذلك يمكنك التشكيل من وجبة المربى لتحضير أصناف مختلفة مثل فطيرة المربى التي تعتبر شهيرة في المحلات والمخابز بمذاقها الشهي الذي لا يقاوم ومحبب لجميع الأفراد ويقبلون عليه بشهية كبيرة، وبسبب رغبة أفراد الأسرة في فطائر المربي تتسائل الأمهات عن طرق تحضيرها في المنزل بشكل مختصر غير مكلف لذلك نقدم لكم اليوم طريقة تحضير الوصفة عبر هذا المقال بالخطوات.

خطوات تحضير فطيرة المربى

مكونات التحضير:

نصف كيلو جرام من الدقيق.

نصف كأس من السكر الأبيض.

نصف كأس من الزيت.

بيضتان.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

رشة ملح.

رشة قرفة.

كيس من البيكنج باودر.

كأس حليب سائل.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

كأس ونصف من المربي.

طريقة التحضير: