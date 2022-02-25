أسرار تحضير المحشي في المنزل وطريقة تسوية المحشي

يعتبر المحشي من الوجبات التي لا يختلف عليها أحد ويلزم تحضير المحشي طريقة إعداد وخطوات متعددة حتى تخرج الوجبة في النهاية كما نراها ولكن على الرغم من ذلك تعاني بعض ربات المنزل من عدم نضج المحشي بالطريقة المرغوبة مما يجعل الوجبة في النهاية تفشل، ويعتبر المحشي من الوجبات الدسمة التي تحتوي على مكونات لا حصر لها بسبب احتوائها على العديد من المكونات بداية من الأرز ثم الخضروات وصلصة الطماطم وفي النهاية أوراق الكرنب وتعتبر وجبة الكرنب من الوجبة مثيرة للتساؤلات فإنه بالرغم من تشابة المكونات المضافة إلا أنه يكاد يخرج مختلف من مكان لآخر في طريقة التحضير وترغب الأمهات في تحضيره بطريقة لذيذة في المنزل لذلك نقدم لكم الطريقة عبر هذا المقال.

طريقة تحضير المحشي في المنزل

المحشي هو أحد الوجبات الشهيرة بين العرب والتي يميل إليها الكبار والصغار معاً وقد يختلف طرق تحضيرها من شخص إلي آخر حيث تمتلك الأمهات الطريقة الرائعة والمميزة في تحضير وجبات المحشي خاصةً أن المحشي يوجد أصناف متنوعة منه مثل محشي الباذنجان والخضراوات الأخرى من الفلفل والكوسة بالإضافة إلى المحشي الكرنب الأشهر ومحشي ورق العنب مما يجعل كثير من الأفراد لا يجدون تحضير جميع تلك الطرق وقد تفشل بعض الفتيات قليلة الخبرة في أمور الطهي في تحضير المحشي خاصه حديثي الخبرة مما يجعل الكثير من الأفراد يتساءلون عبر محرك البحث جوجل عن كيفية تحضير المحشي وضبط المقادير الخاصه به لذلك ننقل لكم اليوم طريقة تحضير المحشي بسهولة عبر هذا المقال.

المحشي

تتميز الدول العربية ببعض الوجبات التي تعتبر خاصه بها ويقبل عليها جميع الأفراد من جميع الدول الأخرى المجاورة بسبب معظم الوجبات الفريدة من نوعها مثل وجبات المحشي التي تنتشر بشكل كبير فى مصر والدول العربية ويوجد أصناف كثيرة من الخضراوات التي يتم تحضيرها في وجبة المحشي وكذلك على رأسها محشي الكرنب.

مكونات التحضير:

ثمرة من الكرنب.

حزمة من البقدونس وأخرى من الشبت المفروم.

كأسين من الأرز.

ثلاث وحدات من الطماطم المقطعة جاهزة.

اثنين من مرقة الدجاج.

ملعقة من مسحوق الكمون.

قطرات من عصير الليمون.

نصف كأس من صلصة الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

اثنين من البصل المفروم.

حزمة بقدونس.

عدد من فصوص الثوم المفروم.

طريقة التحضير: