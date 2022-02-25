نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم القهوة السحري لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم القهوة لتقشير البشرة من أهم الخطوات التي يجب أن تقوم بها كل أنثى للاهتمام ببشرتها، لأن تقشير البشرة يزيل الجلد الميت وهذا له الكثير من الفوائد مثل تفتيح البشرة وتخليصها من البقع والحبوب، كما أن التقشير ينعم البشرة ويزيد من نضارتها، يعتبر التقشير بالمواد الطبيعية هو أحسن أنواع التقشير، وهذا لأن المواد الطبيعية لا تحتوي على أي مواد كيميائية ضارة أو مواد حافظة على عكس المقشرات الكيميائية التي تباع في الأسواق، بالإضافة إلى أن المقشرات الطبيعية اقتصادية بشكل أكبر من المقشرات التجارية.

مكونات خلطة القهوة لتقشير البشرة

القهوة من المواد الموجودة في كل منزل والتي يمكن استخدامها في تقشير البشرة، وكما نعلم فإن القهوة لها عدة فوائد للبشرة منها أنها تعالج الآثار التي يتركها حب الشباب. كما أنها تساعد على إزالة الرؤوس السوداء من البشرة بكل سهولة، كما أن القهوة تساعد على التقليل من الالتهابات التي تظهر على البشرة نتيجة أشعة الشمس.

كريم القهوة السحري لتقشير البشرة

نخلط ربع كوب من القهوة مع حبة من البيض حتى نحصل على خليط متجانس، نوزع الخليط على الوجه وندلكه بحركات دائرية لمدة دقيقتين، نترك الخليط على الوجه لمدة ثلث ساعة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب، نكرر هذا المقشر مرة أو مرتين في الأسبوع.

تقشير البشرة الدهنية بالقهوة والسكر

نخلط ربع كوب من القهوة مع ربع كوب من السكر البني أو الأبيض وربع كوب من الماء، نضيف ملعقة صغيرة من الفانيلا إلى الخليط ونقلب جيداً، ندلك الوجه لمدة دقيقة بحركات دائرية ثم نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة، نغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول ثم نرطبه، نكرر هذا المقشر مرتين كل أسبوع.

ماسك القهوة لتقشير البشرة

نخلط ربع كوب من الشوفان المطحون مع ربع كوب من القهوة وملعقة كبيرة من العسل حتى نحصل على خليط متجانس، نوزع الخليط على الوجه وندلكه بحركات دائرية، نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونرطبه، نكرر هذا الخليط مرة أو مرتين في الأسبوع.