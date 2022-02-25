طريقة عمل الكريم كراميل من المنزل بكل أسراره مثل المطاعم بخطوات بسيطة

طريقة عمل الكريم كراميل من المنزل بخطوات بسيطة جدًا و سريعة، من أحلى وأطعم الحلويات واشهرها التي يعشقها الجميع الصغير و الكبير وهذا لأنها تتميز بطعمها الكريمي و اللذيذ فهو يعد من أكثر الحلويات المغذية جدًا لأنها تتكون من مكونات مغذية جدًا وهي الحليب و البيض لذلك ستكون مفيدة جداً لأطفالك ولأفراد أسرتك، فهي من الحلويات الخفيفة التي يمكنك تحضيرها دون مجهود أو تعب، هناك العديد من السيدات الذين يواجهون مشكلة أثناء تحضير حلوى الكريم كراميل ولكن بعد الآن سوف تحضرينه من المنزل احلى من المحلات وقوامه المتماسك و الكريمي.

مكونات الكريم كراميل

كما ذكرنا لكم هذه الحلوى يتم تحضيرها بمكونات بسيطة جدًا ومتوفرة في كافة المنازل، وهو يتكون من طبقتين وسنبدأ بتقديم مكونات الكريم وهي:

لتر من الحليب.

نصف كوب سكر (100 مل)

6 حبات من البيض.

2 ملعقة صغيرة من الدقيق.

ملعقتين من الفانيليا.

الكراميل

كوب من السكر.

مكعب صغير من الزبدة (يمكن الاستغناء عنه إذا لم يتوفر).

طريقة تحضير الكريم كراميل