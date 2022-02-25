نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير السوفليه الفرنسية من ألذ الوصفات لعشاق الفانيليا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحضير السوفليه الفرنسية من ألذ الوصفات لعشاق الفانيليا، نقدم لكم اليوم واحدة من أشهى وصفات الحلوى الفرنسية المخصصة لعشاق الفانيليا وهي سوفليه الفانيليا بالكاسترد، وهي واحدة من الحلويات الغربية ذات الطعم الرائع مع طريقة تقديم مختلفة ولذيذة. لمن يرغب في حلوى شهية بعيداً عن الشوكولاتة والإضافات المعقدة، إليكم خطوات تحضير سوفليه الفانيليا بطريقة سريعة ومكونات بسيطة جداً.

طريقة تحضير السوفليه الفرنسية

المقادير المستخدمة في عمل سوفليه الفانيليا هي:

2 صفار بيض.

ملعقة كبيرة سكر + 2 ملعقة كبيرة دقيق

نصف كوب + 2 ملعقة كبيرة حليب دافئ.

2 ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة.

ولتحضير المارينج المستخدم في السوفليه الفرنسي سوف نستخدم:

2 بياض بيض.

2 ملعقة كبيرة سكر بمقدار 30 جرام.

نحضر اولا كيك الكاسترد بتحضير البيض ونفصل البياض عن الصفار ثم نضف الصفار في وعاء مناسب مع إضافة السكر، ونخلط جيداً وبعد ذلك نضف الدقيق تدريجياً مع التقليب بشكل جيد بإستخدام المضرب اليدوي، نخلط حتى يمتزج الدقيق بالكامل مع خليط السكر وصفار البيض وبعد ذلك نقوم بإضافة الحليب تدريجياً ونخلط بشكل جيد حتى تمام الامتزاج، وبعد ذلك نضع هذا الخليط في إناء ويفضل ان يكون غير قابل للالتصاق ونرفعه على نار متوسطة، مع التقليب المستمر حتى يثقل الخليط ويصبح متماسك نوعاً ما وبعد ذلك نضف الزبدة ونطفئ النار ونخلط مجدداً حتى تمتزج الزبدة مع الخليط، وبعد ذلك نضع هذا الكاسترد في وعاء خارجي ونغطيه ببلاستيك غذائي مع ملامسة سطح الكاسترد حتى لا تتكون طبقة ونتركه حتى يبرد تماماً ويصبح بدرجة حرارة الغرفة.

سوفليه الفانيليا بالكاسترد بطريقة سهلة

من جانب آخر نضع بياض البيض في وعاء ونخفقه بالمضرب الكهربائي حتى تتكون لنا رغوة بيضاء، وبعد ذلك نقوم بإضافة السكر ونستمر بالخفق حتى نحصل على قوام متماسك يشبه قوام الكريم شانتيه نوعاً ما، وبعد أن يبرد الكاسترد تماماً نضف إليه الفانيليا ونخفقه بالمضرب الكهربائي قليلاً، وبعد ذلك نضف إليه المارينج بالتدريج مع التقليب بشكل جيد حتى تمام الامتزاج ونحصل على قوام كريمي، ثم نحضر 2 طاجن صغير أو مج شاي وندهنه بالزبدة جيداً من الجوانب والقاعدة مع رشة من السكر.

نقوم الآن بسكب الخليط في الطواجن حتى تمتلئ الطواجن بالكامل ثم نساوي سطحها، وبعد ذلك بإستخدام منديل نحدد أطراف الطاجن ثم نضع الطواجن في صينية، وندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية رف أوسط لمدة 20 دقيقة أو يصبح السطح ذهبي، وبعد خروج الطواجن من الفرن نرش القليل من السكر البودرة على السطح مع تقديمها بالحليب المحلى المكثف أو صوص الكاسترد.