هتعملي كيكة العسل الأسود في المنزل أحلى من الجاهزة المُباعة في أيتوال بكوب واحد فقط من العسل حيث يرغب الكثيرين في عمل كيكة العسل الأسود، وهذا بسبب طعم كيكة العسل الاسود من طعم مميز للغاية، وهذا لما تحمله الكيكة من شكل جميل، وحجمها من الأحجام المناسبة في عمل الكيكة، وهي مناسبة تمامًا من أجل المناسبات، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

كيكة العسل الأسود

إن كيكة العسل الأسود مطلوبة للغاية في الأوان الأخيرة، وفي حالة أن كنتي ترغبي في عمل طريقة عمل الكيكة تلك فإنك تحمل الكثير من الخطوات، ولدى كيكة العسل الأسود الكثير من الطرق، وفي حالة كنت ترغب في عمل كيكة العسل الأسود عليك أن تعرف المقادير المناسبة لتلك الكيكة وطريقة تحضيرها في الآتي:

مكونات عمل كيكة العسل الأسود

إن مكونات عمل كيكة العسل الأسود سهلة للغاية، وقد كانت سببًا كبيرًا في شهرة تلك الكيكة، هي المكونات التي تحضرها من أجل الحصول على مميزات الطعم الحلو، والوقت السريع والمجهود البسيط، وتتمثل مكونات عمل كيكة العسل الأسود في النقاط التالية:

½ 1 كوب دقيق.

كوب عسل أسود.

½ كوب زبد طري، مقطع إلى مكعبات.

½ كوب ماء دافئ.

بيضة كبيرة.

½ 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

½ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

¼ ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

خطوات تحضير كيكة العسل الأسود

أن خطوات تحضير كيكة العسل الأسود بسيطة للغاية، وتستطيع أن تجعلك تحصلي على حجم كبير منها يكفي جميع أفراد العائلة، وتتمثل خطوات تحضير كيكة العسل الأسود في النقاط التالية: