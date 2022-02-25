بـ 5 بيضات فقط .. طريقة تحضير كيك السويسرول بالشيكولاتة زي المُباع الجاهز وابسطي أطفالك

كيك السويسرول هو من الكيك المشهور في الوطن العربي، ويوجد منها الكثير من الأطعمة، والكثير من الألوان، وهذا لأن كيك السويسرول يقوم على حشو الكيك من الداخل ببعض المكونات، ويعشق الكثير من الناس كيك السويسرول مع كوب الشاي، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الموضوع تابع ذلك المقال.

كيك السويسرول بالشيكولاتة

بسبب مكونات كيك السويسرول الكثيرة يرغب الناس في معرفة أفضل مكوناتها، ولكن أكثر نوع من أنواع كيك السويسرول شهرة هو كيك السويسرول بالشوكولاتة، وهذا لأنه يحتوي على الكثير من الشكولاتة، ومن منا لا يعشق الشكولاتة، ومن منا لا يرغب في العيش في بيت مليء الشكولاتة، ومن أجل هذا في النقاط التالية مكونات عمل كيك السويسرول الشكولاتةوطريقة تحضيرها:

مكونات عمل كيك السويسرول بالشكولاتة

أن مكونات عمل كيك السويسرول بسيطة للغاية وسهلة الجلب، وهذا ما يجعل كيك السويسرول الشكولاتة واحد من أكثر الأشياء بحثًا في العالم، ومن أجل هذا فيمكنك عمل كيك السويسرول الشكولاتة، ويمكننا معرفة مكونات هذا الكيك في النقاط التالية:

سبعون غرامًا من الدقيق.

صفار خمس بيضات.

بياض أربع بيضات.

عشرون غرامًا بودرة الكاكاو.

خمسون غرامًا من السكر “للخفق مع البياض”.

رشة من الملح.

خمسة وسبعون غرامًا من السكر “لخفقه مع الصفار”.

ومن أجل النقديم نقوم بجلب فراولة، مغلفان من كريمة الخفق، وكوبان من الحليب.

طريقة عمل كيك السويسرول بالشكولاتة

أن طريقة عمل كيك السويسرول الشكولاتة سهلة للغاية، ويمكن تحضيرها من خلال اتباع التعليمات التي نقولها، وقد جرب الكثير من الناس تلك الطريقة، وقد وجدوا أن هذه الطريقة هي أسهل طريقة لعمل كيك السويسرول الشكولاتة، وتقول أحدى السيدات أنها كانت ترغب في عمل لأولادها كيك السويسرول الشكولاتة، ولكنها كانت تخاف من طريقة التحضير، ولكن عندما جربت تلك الطريقة وجدت أنه من السهل عمل كيك السويسرول الشكولاتة، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط التالية: