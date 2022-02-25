بملعقة نشا حضري أقوي مزيل عرق طبيعي في البيت برائحة الورد يدوم 24 ساعة ومبيض فوري للابطين

في الفترة الاخيرة انتشر بشكل كبير إصابة المرأة بسرطان الثدي بالعديد من انواع السرطان الأخرى وهذا يعود إلى عدة أسباب منها استخدام المنتجات الكيميائية التي تدخل الجسم وهناك بعض الدراسات التي أثبتت انه من أسباب الإصابة المرأة بسرطان هو مزيل العرق الذي يتم استخدامه على البشرة لأنه يعمل على سد مسامات العرق ‏وهذا يؤدي إلى احتفاظ الجسم في البكتيريا و الجراثيم التي تكون موجودة فيه ويكون غير قادر على طردها خارج الجسم لذلك لابد من الوصول إلى الحل يساعد على التخلص من الروائح الكريهة التي تكون موجودة في الجسم وفي نفس الوقت تساعد على حماية هذه المنطقة من الإصابة باي امراض جلدية او امراض أخرى خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة طبيعية تساعد على التخلص من الرائحة الكريهة التي تكون موجودة في هذا المكان وهذه الطريقة هي طريقة استخدام ملعقة نشا للتخلص من رائحة العرق الكريهة سنتحدث عن طريقة إعداد هذا الخليط مكونات هذه الخليط

مكونات ملعقة نشا لعمل مزيل عرق طبيعي

‏

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع التخلص من الروائح الكريهة التي تكون موجودة في المناطق الحساسة وذلك باستخدام بعض المنتجات الطبيعية التي تساعد على إعطاء رائحة جميلة لل مكان دون أن تسبب أي أضرار والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الخليط هي:

‏

ملعقة من ماء الورد

ملعقة نشا كبيرة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة فازلين كبيرة

ملعقة شبه

ملعقة نشا لعمل مزيل عرق طبيعي

‏

فيما يلي سنتحدث عن طريقة استخدام هذه المكونات حتى نحصل على مزيل عرق يساعد على التخلص من الروائح الكريهة الموجودة في المناطق الحساسة وفي نفس الوقت يحافظ على صحة هذه المناطق والطريق التي نحتاج إليها هي:

‏

نحضر علبة فارغة حتى نضع فيها هذا الكريم بعد ذلك نبدأ في جمع كل المكونات داخل وعاء مناسب زيت الزيتون وملعقة فازلين وشبه وملعقة نشا وماء الورد ونبدأ في تحريك هذه المكونات حتى يتكون لدينا الكريم الذي نحتاج إليه.

‏

‏ بعد ذلك نضع الكريم داخل هذه العلبة ثم نضع العلبة داخل الثلاجة حتى تماسك الكريم بعد ذلك يمكننا استخدام هذا الكريم في أي وقت على المناطق التي تخرج منها رائحة العرق حتى يعمل الكريم على تخفيف هذه الرائحة.

لمي تحصلين على مزيل عرق قوي في منزلك يجب عليكي استخدام ملعقة من النشا أو ملعقة من الفازلين وأضيفي المكونات التي قمنا بذكرها في المقال وسوف تحصلين على مزيل عرق قوي في وقت قصير جدا باستعمال هذه المكونات التي تعمل علي تبيض الابطين بسهولة وبسرعة في دقائق عند استعمال هذه الخلطة الجبارة التي تساعد في التخلص من بقايا العرق