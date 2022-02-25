ملعقة سحرية لإزالة بقع الكلور من الملابس البيضاء والملونة نهائياً وبسهولة مهما كانت البقعة

قد تتعرض ربات المنزل لبعض المشاكل التي يصعب علاجها في الملابس وهي تساقط أو وجود بقع من الكلور على الملابس فهذا الشيء يعد من المشكلات الكبيرة التي لا يوجد لها حل مناسب، لذلك نجد عدد من السيدات يستغنون نهائيا عن هذه الملابس ولا هذا غير صحيح وغير مرغوب فيه لأن قد توجد الكثير من الحلول التي تساعدنا في التخلص تماما من هذه البقع، التي تؤثر سلبيا على شكل الملابس ولا يمكننا إرتدائها مرة أخرى وأيضا قد توجد أشياء أخرى تتلف الملابس غير الكلور وهي وجود الصدأ أو بقع من الحبر، فهم من الأشياء الصعبة في التخلص منها وكذلك غير الملابس ممكن أن تتساقط هذه الأشياء على السجاد أو الحذاء أو الأنتريه وغيره.

فقد تواجه النساء نفس المشكلة ففي هذه الحالة تبحث جميع ربات المنزل عن كل الإستخدامات التي يكون لها دور في إزالة بقع الكلور من الملابس ورجوعها كما كانت بدون بقع، فمن خلال البحث نجد الكثير من الإستخدامات التي تعمل على ذلك فمن ضمنها إستعمال الخلطات الطبيعية مثل خلطة بيكربونات الصوديوم، فهذه الخلطة قوية جدا ومذهلة في مفعولها السحري الذي يجعلنا نتخلص من بقع الكلور التي توجد علي الملابس بشكل نهائي، فبمجرد وضع هذه الخلطة علي البقع لمدة عشر دقائق أو أقل نقضي عليها تماما وبجانب هذا نحتفظ بالملابس فلا يحدث لها أي أضرار سلبية.

مكونات خلطة لإزالة بقع الكلور من الملابس

ملعقتان كبيرتان من بيكربونات الصوديوم.

ربع كوب صغير من الخل الأبيض.

كوبان كبيران من الماء الدافئ.

طريقة عمل خلطة لإزالة بقع الكلور من الملابس