خطير جدا تدمر الكبد تشوش الدماغ تخرب المناعة تسد الشرايين تميت الخلايا والأعصاب تخرب القولون

تدمر الكبد تشوش الدماغ تسد الشرايين مضرة وناكلها

‏‏‏الجسم يحتاج إلى اهتمام كبير من خلال تناول الأشياء التي تساعد على حصول الجسم على العناصر ‏الغذائية التي يحتاج إليها والامتناع عن المواد التي تحتوي على المواد الضارة والمواد الكيميائية والمواد الحافظة التي تطور جسم الإنسان بشكل كبير لانه كل هذا يضعف المناعة المناعة هي المسؤول الأول عن المقاومة الجسم العديد من الأمراض الفايروسات التي يصاب بها ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن تأثير المناخ على جسم الإنسان و الأشياء التي تساعد على تقوية المناعة بشكل كبير و الأشياء التي تضر المناعة والتي ينبغي الابتعاد عنها تماما حتى لا تسبب في إصابة الجسم بالعديد من الأمراض و إضعاف جهاز المناعة عند الإنسان الذي ينعكس على الكثير من المشاكل الصحية التي تظهر على جسم الإنسان تباعًا.

تدمر الكبد تشوش الدماغ تسد الشرايين مضرة وناكلها

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فيما يلي سنتحدث عن بعض الأطعمة والسلوكيات الضارة التي تؤدي إلى إصابة الدماغ ‏وتدمير الكبد والشرايين وهذه الأشياء تؤثر بشكل كبير على جهاز المناعة لذلك يتم التحذير من تناولها وهي:

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الامتناع عن تناول المواد المخدرة التي تؤدي إلى ضعف جهاز المناعة وتدمير الكبد.

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‏ عدم تناول كميات كبيرة من الكحول لأنها تسبب تلف في الشرايين وتؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية التي وعانى منها الجسم.

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‏ الوجبات السريعة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون المهدرجة ‏غير الصحية تؤدي إلى العديد من المشاكل الكبيرة التي يصاب بها جسم الإنسان ويكون من الصعب التخلص منها.

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طريقة الحفاظ على جهاز المناعة

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها حفظ جهاز المناعة وحمايته من الإصابة بالاضرار:

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