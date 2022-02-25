تناوليه يوميا قبل النوم يحرق شحوم الكرش ودهون البطن ويفقدك 10 كيلو في شهر واحد فقط

يعد الكرش أو دهون البطن مشكلة تواجه الكثيرون وخاصة السيدات فهو يظهر عادة نتيجة عن الولادة وكلما طالت فترة تراكم الدهون يكون من الصعب القضاء عليها بسهولة كما أنها الدهون والسمنة بوجه عام تسبب العديد من الأمراض وخاصة الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط لذلك يبحث الكثير عن طرق للتخلص من الكرش وهذا ما يعرفه في مقالنا هذا.

مشروب الخيار والبقدونس للتخسيس



لا شيء يتفوق على الجسم النحيف والجسم السليم الخالي من الدهون والشحوم التي تؤذي أعضاء الجسم، ولهذا يحرص أطباء التجميل دائمًا على ابتكار أحدث التقنيات الطبية والجراحية لتحقيق هذا الهدف. بسبب المخاطر العديدة التي تنطوي عليها الجراحة ، لتحقيق هذا الهدف ، غالبًا ما تحاول النساء العديد من الوصفات لفقدان جسدهن بالكامل في المنزل.

المكونات

الخيار مقدار حبة واحدة.

الكزبرة أو البقدونس مقدار حزمة.

الليمون حبة واحدة طازجة.

الماء نصف كوب .

بشر الزنجبيل ملعقة كبيرة.

عصير الصبار ملعقة كبيرة.

طريقة التحضير لهذه الوصفة

في البداية يتم وضع جميع المكونات الخيار والبقدونس وعصير ألليمونه والزنجبيل وعصير الصبار والماء في وعاء الخلاط ويخفق جيدا حتى يصبح عصير سميك القوام.

يتم تناول كوب من هذا المشروب مرة واحدة يوميا قبل النوم وسوف تحصل على نتائج رائعة خلال أيام.

فوائد مشروب الخيار والبقدونس

يحتوى هذا المشروب على عدة عناصر لكلا منهم فائدته كالتالي:

الخيار: حيث أنه يحتوى على الألياف والماء والسعرات الحرارية العالية حيث تبلغ سعرات الخسارة الواحدة 45.

عصير الصبار: أما بالنسبة لعصير الصبار حيث أنه يحتوى على مضادات الأكسدة كما أنه يساعد في إسراع نشاط التمثيل الغذائي.

الليمون: من أهم المواد التي تساعد في طرد السموم من الجسم هو الليمون كما أنه ويعمل على ازابة الدهون.

البقدونس أو الكزبرة: أما البقدونس والكزبرة فإنهم يعملان على تخليص الجسم من السوائل كما انه يخلص الجسم من الانتفاخات كما أنه يخفف آلام المعدة.

الزنجبيل: كما أنه يسهل التمثيل الغذائي وبسرعه كما أنه يقلل نسبة الأكل ويساعد فى التخلص من الدهون وهو أحد أهم المواد المستخدمة في عقارات التخسيس.

النشاط البدني وإنقاص الوزن

يعتمد عدد السعرات الحرارية التي تحرقها على وتيرة ومدة وكثافة نشاطك من أفضل الطرق لفقدان الدهون في الجسم القيام بتمارين القلب بشكل ثابت مثل المشي السريع لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع قد يحتاج بعض الأشخاص إلى مزيد من النشاط البدني لفقدان الوزن والحفاظ عليه.