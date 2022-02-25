بملعقة نشا تخلصي من تجاعيد البشرة المبكر وترهلات الجلد نهائياً لبشرة أصغر سناً ومشدودة

تبحث العديد من الفتيات عن العديد من الطرق التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء مثل الحليب لأن البشرة البيضاء هي التي الثقة بالنفس لأي فتاة، وتعتبر البشرة البيضاء اللامعة الجذابة هي التي تعمل على جاذبية أي فتاة لذلك تعمل العديد من الفتيات الذين يعانون من بعض المشكلات إلى البحث عن بعض الإستخدامات التي تعمل على معالجة المشكلات لدى هؤلاء الفتيات، وتوجد هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالبشرة ومنها مشكلة إسمرار لون البشرة وكذلك وجود البقع الداكنة والهالات السوداء التي تجعل البشرة تبدو بشكل غير مقبول.

ونلاحظ الغالبية العظمى من الفتيات الذين يعانون من مشكلة إسمرار لون البشرة إلى إستخدام بعض خلطات الكريمات الضارة على البشرة وتعتبر هذه الكريمات تحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيميائية التي تعمل على تآكل الطبقة السطحية من البشرة وتجعل البشرة تبدو بشكل غير مرغوب لذلك علينا أن نتجنب إستخدام هذه الإستخدامات نهائيا، والبعض الأخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام بعض الأجهزة الضارة التي تعمل على إجهاد البشرة وتزيد من مشكلات البشرة.

مكونات خلطة النشا لتفتيح البشرة

أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

طريقة عمل خلطة النشا لتفتيح البشرة