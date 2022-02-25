سحر مفعول ملعقة القرنفل لتبييض الأسنان والتخلص من الجير والأصفرار في دقائق لأسنان كاللؤلؤ

تعتبر الأسنان البيضاء اللامعة هي مصدر سعادة وثقة وجمال أي فتاة حيث تعطي هذه الأسنان اللامعة للفتاة الجاذبية الكبرى وتعطي لها الإبتسامة بدون إحراج ولا قلق، حيث توجد هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالأسنان مثل مشكلة ظهور الأسنان باللون الأصفر الغير مرغوب بالإضافة إلى تراكم طبقات الجير التي تسبب العديد من الروائح الكريهة التي تسبب الكثير من المواقف المحرجة الغير مقبولة، وتسبب هذه المشكلة مشكلة كبرى للعديد من الفتيات وتجعلهم هذه المشكلة يبحثون عن العديد من الطرق والوسائل التي تعمل على علاج هذه المشكلات نهائيا والقضاء على الجير المتراكم والتخلص من اللون الأصفر الذي يوجد في الأسنان.

وتعتبر من أكثر الأشياء التي تلجأ إليها العديد من الفتيات هي إستخدام بعض الخلطات التي يقومون بخلطهما مع بعض وتعطي هذه الخلطات نتيجة غير مقبولة ولا تعطي النتيجة التي يرغبون بها هؤلاء الفتيات، والبعض الأخر من الفتيات يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية الطبية التي تعمل على إستخدام بعض الأدوات والأجهزة التي يتم إستخدامها وعملها من قبل متخصصين حتى يعطوا إليكي النتيجة المذهلة والسحرية وتعتبر هذه الطريقة من الطرق المؤلمة الصعبة التي تعاني منها الفتيات أثناء عملهم لها، بالإضافة إلى تكاليف هذه الطريقة وأنها هي تكاليف غالية الثمن.

مكونات خلطة القرنفل لتبييض الأسنان

ملعقة واحدة ونصف صغيرة من بودرة القرنفل.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

طريقة تحضير خلطة القرنفل لتبييض الأسنان