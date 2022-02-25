تحضير كيكة صوص الشوكولاته السريعة في الخلاط واحصلي على ألذ كيكة في أسرع وقت

تحضير كيكة صوص الشوكولاته، نحب كثيراً تناول الكيكة ونتلذذ بها سواء كبار أو أطفال فهي من الحلويات المنتشرة والتي لا يكاد يخلو منها كل بيت ولا يوجد شخص لا يحبها ويوجد عدة طرق مختلفة ومتنوعة لتحضيرها فهناك كيكة اقتصادية بدون بيض كما يمكن إضافة أي نكهة محجبة لكم مثل البرتقال أو الليمون أو القهوة وغيرها وتمتاز الكيكة بأنها لا تأخذ مجهود كبير في تحضيرها لذلك تعد وصفة سهلة عند الكثير من الأمهات.

تحضير كيكة صوص الشوكولاته في الخلاط سريعة وسهلة التحضير

الكل منا يحب تحضير وصفة الحلويات السريعة والسهلة وجميلة المذاق لأنها بمجرد أن نريد تناولها ننهض مسرعين لتحضيرها ولهذا السبب تعد كيكة الخلاط السريعة واحدة من أهم الوصفات الموجودة.

المكونات

كوب ونصف من الدقيق.

عدد 2 حبة من البيض.

كوب من الحليب.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السمن.

نصف كوب من الكاكاو.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخل.

مكونات صوص الشوكولاته

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السمن.

كوب ونصف من الحليب.

كوب من السكر.

كوب من الكاكاو.

طريقة التحضير