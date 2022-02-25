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عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية زي المطاعم مش هتحتاجي تشتريها من برة تاني - ثقفني
طريقة عمل كفتة الحاتي تعد الكفتة من أكثر المشويات التي يرغب الكثيرين في اعدادها وتحضيرها، وذلك بسبب طعمها الشهي واللذيذ التي يتسابق الجميع على إيجاد أماكن تعد لهم الكفتة بطريقة صحيحة، لذا قررنا أن نذكر لكم أهم خطوات عمل كفتة الحاتي في المنزل، ومن ثم بيان المقادير اللازمة لتحضير الكفتة، وذلك من خلال متابعة السطور القادمة.
مكونات كفتة الحاتي
- إحضار مقدار مناسب من اللحمة المفرومة، وليكن نصف كيلو.
- يجب أن تحتوي اللحمة على نسبة من الدهون.
- إحضار بصلة واحدة ويجب أن تكون مفرومة.
- إحضار نصف ملعقة من الثوم البودر.
- تحضير نصف ملعقة من البصل البودر.
- إحضار بهارات اللحمة.
- إحضار حبة واحدة من الطماطم، ويجب أن تكون مبشورة
- إحضار ملعقة واحدة من البيكنج بودر.
طريقة تحضير كفتة الحاتي المشويه في المنزل
إليكم أسهل الطرق الخاصة بإعداد كفتة الحاتي في المنزل، وهذه الطريقة لا تتطلب جهد كبير، وذلك على هذا النحو:-
- إحضار إناء كبير نضيف فيها كلا من اللحم المفروم، ومعه كلا من البصل المبشور وكافة البهارات والملح، ويتم خلطهم جيدا مع بعضهم البعض.
- القيام بدمج كافة المكونات بشكل جيد، ومن ثم وضعهم داخل الثلاجة لمدة خمسة عشر دقيقة.
- القيام بإخراج الكفتة من الثلاجة، و وتجهيز أسياخ خاصة من أجل تشكيل الكفتة عليها.
- نقوم بإحضار هذه الخلطة من أجل استخدامها على وجه الكفتة، وذلك يتم عن طريق تحضير عصير الطماطم مع إضافة إليه القليل من ماء البصل.
- بعد أن نضع الكفتة على الأسباب التي احضرها مسبقا نتوجه يدهن الوجه بخليط عصير الطماطم، ومن ثم إدخالها إلى الفرن،ويراعى أن يتم ضبط الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- القيام بوضع قطعة من الضحك داخل ورقة من الألمنيوم ووضعها بيت الكفتة وبعضها البعض.
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