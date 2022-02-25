إحذر تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان وفق أحدث الدراسات وهذه الطريقة الصحية للتخزين

تجميد الخبز في الفريزر هذه العادة من العادات المنتشرة وبكثرة في جميع البيوت حرصا على تخزين كمية الطعام، وخاصة الخبز لأكبر فترة ممكنة ولذلك أوضحت عدة دراسات أن تجميد الخبز وإعادة تسخينه مرة أخرى فهذا يكون سم مميت بسبب حفظه بهذه الطريقة، وهو التخزين بأكياس بلاستيك فعند وضع الخبز ساخن ثم يتعرض للبرودة فقد يؤدي هذا إلى ظهور مادة تسمي الديوكسيت، وهذه المادة التي تتسبب في السرطان وتكون فضلات البلاستيك على الخبز، والتي يترسب في الدم مع الاستمرار في هذا قد يسبب مشاكل كبيرة للجسم.

تجميد الخبز في الفريزر يسبب سرطان

الاحتفاظ بالخبز في الثلاجة قد يتسبب في تعفنه بسرعة، وهو ما يسمى بدورة حياة الخبز فبهذه الطريقة في التخزين يفقد الخبز كثير من العناصر والفيتامينات، لذلك ينصح ربات البيوت استبدال هذه الأكياس بأكياس ورقية أو الأكياس المصنوعة من الألومنيوم، وذلك حفاظا على صحة جميع أفراد الأسرة.

خطورة تخزين الخبز

من أجل الحفاظ على سلامة الأسرة ككل ينصح خبراء التغذية بعدم تخزين الخبز بهذه الطريقة المعتادة، وعليك إتباع الخطوات الصحيحة للتخزين من خلال ما يلي:

تشير أحد الدراسات إلى أن الضرر الرئيسي الذي يشكل خطورة بسبب تخزين الخبز هو التخزين في أكياس بلاستيك للخبز وهو ساخن، وهذا يؤدي إلى إتلاف الكيس وبسبب بخار الماء يمكن تعفن الخبز بسهولة، وهذا يؤدي إلى خصائص كثيرة تنتهك تعليمات سلامة الغذاء.

أضرار الخبز

من أبرز الأضرار التي يسببها الخبز العديد من الأشخاص: