نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخسيس في 3 أيام اسرع وصفة لإنقاص الوزن وحرق دهون البطن والأرداف والنتيجة فعالة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لا يريد جسم رشيق متناسق فالجميع رجال ونساء شباب وفتيات يريدون إنقاص وزنهم بأسرع وقت وبطريقة سهلة وآمنة وغير متعبة، فهناك من لا يريد ممارسة التمارين أو إتباع حميات غذائية مرهقة، فيلجئون إلى الوصفات المنزلية التي تعمل على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد في أسرع وقت ممكن، فالدهون الزائدة تجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر، النوبات القلبية، وهناك أمراض نفسية قد تسببها السمنة مثل ألاكتئاب، والشعور بالملل، والانطوائية، وهناك وصفات طبيعية تعمل على إنقاص الوزن في وقت قياسي، دون اللجوء إلى استخدام حبوب التخسيس، ولا المكملات الغذائية التي تسبب أضرار بالغة على صحة الإنسان دون أي فوائد في خسارة الوزن.

حرق الدهون في 3 أيام

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، ملعقة صغيرة من القرفة، كمية مناسبة من الماء، نقم بإحضار إناء مناسب ونضع فيه كمية الماء، ثم نضيف إليه القرفة ونضعه على النار حتى يغلى، يترك المشروب حتى يبرد، نضيف إليه ملعقة العسل بعد أن يبرد ويقلب جيدا حتى يمتزجا، ويجب وضع العسل على المزيج وهو بارد لأن الحرارة قد تفقد العسل أهميته وخصائصه.

إنقاص الوزن بسرعة

نحضر ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، وملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، كوب من الماء المغلي، ليمونه مقطعة إلى شرائح، ثم نضع القرفة مع الزنجبيل مع الليمون في الماء المغلي، ويترك المزيج لمدة 5 دقائق، ثم يصفى ويمكن تناوله من كوب إلى كوبين في اليوم.

تخسيس الوزن

الوصفة الثالثة: نحضر ملعقة صغيرة من الكمون، شرائح ليمون، كوب من الماء المغلي، يضاف الليمون مع الكمون إلى الماء المغلي، ويترك لمدة 5 دقائق، ثم يصفى المشروب ويمكن تناوله مرتين يوميا.

حرق دهون البطن

الوصفة الرابعة: ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، كوب من الماء المغلي، نقم بإضافة الكركم والقرفة إلى الماء المغلي، ويترك لمدة 5 دقائق، ثم يمكن تناوله مرتين في اليوم.

خل التفاح للتخسيس

فإن حمض الأسيتيك المكون النشط في خل التفاح يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل الشهية، أيضًا قد يبطئ معدل إفراغ الطعام من معدتك مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. يمكنك محاولة خلط 1-2 ملاعق كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه يوميًا كما يقول جيليسبي هذا يمنع المينا من التآكل بسبب الحمض.