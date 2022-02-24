ضعي اللبن على الفشار ولن تصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان فكرة عبقرية لعمل الفشار

الفشار من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها كتسليه اثناء مشاهدة التلفاز او في اي وقت, فهو سهل التحضير ولا يحتاج الي مكونات متعددة, والفشار معروف بطريقته التقليدية بالملح ولكن مالا يعرفه الكثير انه يمكن تحضير الفشار باستخدام كوب من الحليب فهي من افضل الطرق الجديدة التي يمكن تحضير الفشار بها بدلا من شراؤه من المحلات بمبالغ كبيرة بجانب احتمالية احتوائه على مواد حافظة تضر بالصحة, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة عمل الفشار في البيت باستخدام كوب واحد من الحليب والحصول على نتيجة مبهرة.

طريقة عمل الفشار في البيت بكوب احد من الحليب

الفشار من الوجبات الخفيفة والتي يحبها الاطفال لذلك من الضروري التجديد في طريقة تقديمه وتجهيزه للاطفال, ويمكن تحضير الفشار باللبن من خلال الخطوات التالية:-

يوضع معلقتين من الزيت في اناء على نار هادئة ويوضع عليه نصف كوب من ذرة الفشار ويقلب المكونات كلها معا ويتم تغطيه الاناء وترك الذرة حتى تتحول جميع الحبات الي فشار.

يجب تقليب الفشار لتجنب احتراقه وبعد ذلك يرفع من النار ويترك حتى يبرد قليلا.

يوضع ربع كوب من السكر في طاسة غير قابلة للالتصاق ويترك حتى يذوب بشكل كامل ويتحول الي كراميل.

يوضع على الكراميل معلقة من الزبدة وتقلب وبعد ذلك يتم اضافة كوب حليب بالتدريج ويقلب حتى تتحول الي خليط ثقيل نسبيا.

يضاف معلقة من بيكربونات الصوديوم الي الخليط وبعد ذلك يرفع الخليط من النار.

يصب خليط الكراميل على الفشار ويقلب برفق حتى يغلف الكراميل كل حبات الفشار.

يتم فرد الفشار على ورق من الزبدة ويترك حتى يبرد تماما وبعد ذلك يمكن فصل حبات الفشار عن بعضها البعض برفق لانها تتماسك مع بعضها البعض, ويقدم الفشار بالكراميل اللذيذ.

ما هي اهمية تناول الفشار

الفشار من الوجبات الخفيفة التي تساعد الاشخاص الذين يرغبون في التخلص من الوزن الزائد بسبب احتوائه على نسبة عالية من الالياف التي تملأ المعدة فترة طويلة وتسد الشهي ، يحتوي على نسبة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم بشكل اساسي يوميا ، الحصول على فشار لذيذ ورائع من أكثر الأشياء التي يمكنك سيدتي عملها في المنزل وهذه الأشياء تستطيعين عملها باستخدام كوب من الحليب فيعطي مذاق رائع وبسيط جدا الفشار وايضا توجد طرف اخري يمكن تحضيرها الفشار إضافة الشيكولاته تعطي مذاق الكراميل يجعلها ذات طعم مميز ورائع جدا بهذه الطريقة تحصلين على فشار مثل المطاعم بدون مجهود في دقائق