نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيكنج بودر والصابون ندمت إني ما عرفتها من زمان فكرة لن تخطر على بالك جربيها بنفسك في المقال التالي
توجد الكثير من الفوائد لكلا من البيكنج بودر والصابون والتي لها الكثير من الاستخدامات ولا يتوقف استخدامها على طريقة أو فعل واحد فقط بل تتميز بالتعدد في الاستخدامات فيمكن استخدامها في الوصفات المنزلية الخاصة بالتنظيف أو في عمل الوصفات الخاصة بالجسم والبشرة والكثير من الوصفات التي يمكن الاستفادة منها وهذه الوصفات سوف نذكرها معا في هذا المقال.
تفتيح البشرة البيكنج بودر والصابون
هناك العديد والكثير من الاستخدامات وكذلك أيضا الوصفات التي يمكن أن نقوم بصنعها من المكونين وذلك بوضع الصابون على البيكنج بودر للحصول على وصفة يمكن استخدامها ومنها ما يلي:
حيث يمكن أن نقوم باستخدام البيكنج بودر في عمل تبيض للجسم للحصول على نتيجة جيدة وضمان عدم استخدام أي كريمات أخرى قد تحتوى على مواد كيميائية أو ضارة بالبشرة.
المكونات كالتالي:
- ما يقارب أربع قطع صابون.
- نضيف إلى المكونات حوالى كوب متوسط الحجم من الخل الأبيض.
- كيس صغير من البيكنج بودر
تبييض البشرة بالبكنج باودر
لكى تتمكن من تكوين الوصفة نقوم بعمل الخطوات التالية وهى :
- أولا يجب أن نقوم ببشر الصابون إلى قطع صغيرة باستخدام المبشرة لكى تتمكن من إذابته بشكل سريع في الخل.
- بعد القيام لبشره نقوم بوضع كوب الخل على الصابون ونحرك بشكل دائري باستمرار لكى يذوب تماما في الخل ويكون عنصرا واحدا.
- بعد التقليب يفضل أن نقوم بوضعه في الكبة الكهربائية لكى يتم إذابة القطع الصغيرة الموجودة في الخليط لكي يتماسك بشكل أكبر ويصبح الخليط متماسك جيدا ويكون كريمى .
- بعد الانتهاء نضعه في وعاء ونضيف إليه البيكنج بودر لنقببه.
- بعد التقليب نضعه في برطمان زجاج ونستخدمها يوميا قبل الذهاب إلى النوم لكي تتمكن من الحصول على نتيجة جيدة.
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