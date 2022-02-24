علاج تصلب الشرايين والجيوب الأنفية وضغط الدم والسمنة وجرثومة المعدة وضعف المناعة والجلطات بمكون واحد

في مقالنا هذا سوف تكتشف مكون جبار بإمكانه علاج العديد من الأمراض مثل أمراض السمنة المفرطة وجراثيم المعدة التي تسبب في خلل الجهاز الهضمي وتصلب الشرايين التي تؤدي إلى الجلطات كما يساعد في تخفيف حدة الجلطات ويعالج أمراض الجيوب الأنفية وتساعد في التنفس بشكل أفضل ويساعد في تقوية الجهاز المناعي.

علاج الجيوب الأنفية

البصل يعتبر من أبرز المكونات التي تساعد في حل المشاكل المرضية:

حيث أنه من المعروف أن البصل به القليل من السعرات الحرارية التي تساعد في تقليل الوزن والتخلص من السمنة.

يساعد في القضاء على البكتريا والميكروبات وخاصة جراثيم المعدة التي تدمر الجهاز الهضمي.

به العديد من الفيتامينات و مضادات الأكسدة التي تجابه العديد من الميكروبات الموجودة بالجسم والهواء المحيط.

يقضى على العديد من أنواع الحساسية المختلفة.

يقلل نسبة التعرض للإصابة بالسرطان.

يعمل على توسيع الأوعية والدنيوية وزيادة نشاط الدورة الدموية.

طرق استخدام البصل للحد من العديد من الأمراض وأمراض الجيوب الأنفية