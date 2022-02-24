بملعقة فازلين لن تصدقي سيجعل شعرك طويل وكثيف ستري كيف شعرك سينمو بدون توقف

تبحث الكثير من النساء والفتيات عن كيفية العناية بشعرهن ومحاولة منع تكسر الشعر أو تساقطه، لأنه كما يقال فإن جمال الفتاة يكون في شعرها، والشعر هو أيضًا من أكثر الأشياء التي تتأثر بأي عامل خارجي من العوامل لذلك بحثوا كثيراً عن الفازلين وتأثيراته على فوائد الشعر، هل يحفظه الفازلين ويحمي الشعر من التقصف ويطيله ويزيد كثافته ، وهنا نعرض لكم الفازلين وكيفية استخدامه للعناية به شعرك.

الفازلين لإطالة الشعر وتقويته

ثبت علميًا أن الفازلين يمنع تساقط الشعر ويساعد في تقوية وزيادة طول الشعر، لذلك يجب أن تتعلم كيفية استخدام الفازلين من بعض التركيبات الطبيعية الأخرى وهي:

أضيفي الفازلين إلى الماء واستخدمي حمام زيت لشعرك.

الفازلين والثوم المفروم يشتهر الثوم بأهم فوائده للشعر وهي تقويته ومنع حدوث تساقط الشعر.

يُعرف زيت الفازلين وزيت الخروع بفوائده العديدة للشعر ، حيث يمكنه إطالة الشعر بشكل مكثف ويملأ مساحة الرأس أيضًا.

فازلين بزيت الزيتون يشتهر زيت الزيتون بفوائده العديدة للشعر حيث يقوي الجذور.

أضرار الفازلين

حيث أنه على الرغم من وجود العديد من الفوائد الخاصة بالفازلين إلا أنه قد يلحق بك الضرر في بعض الحالات الا وهى :