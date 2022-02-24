نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة مظبوطة أعملي عجينة الكريب على أصولها بطريقة سريعة وطرية لعمل كريب حلو وحادق في المقال التالي
يعد الكريب من الوجبات السريعه التى انتشرت بشكل كبير فى البلاد العربيه وخاصتا فى مصر، حيث انه يحضرفى المنزل كوجبة سهله وسريعه عند الشعور بالجوع فى اى وقت، ويقدم الكريب بعدة اطعمة مختلفة يمكننا تقديمه كنوع من الحلوى وايضآ يقدم كوجبه طعام اساسية، وتبحث الامهات دائمآ على طريقة تحضيرة فى المنزل بدلا من شرائه بتكلفه عاليه من المطاعم، فهو يحضر فى المنزل باقل التكاليف وابسط المكونات المتوفرة، لذالك اليوم نقدم لكم طريقة عمل الكريب.
يعتبر الكريب هو من اجمل الاكلات التي نتناولها بشكل مستمر، حيث يعد من الوجبات السريعة في تحضيره ويشتهر بها العديد من المطاعم وتقديمها بمختلف الأشكال، فيمكننا تحضير عجينة الكريب في البيت بشتي الطرق وأسهلها حيث تتكون من مكونات بسيطة جدا ومتوفر في المنزل بدل من شراء عيش الكريب من الخارج، ونقوم بتحضير اي حشوة الكريب سواء دجاج او لحوم لتضيف له مذاق مميز.
مكونات عمل عجينة الكريب
- ٢كوب من الحليب السائل.
- ٢كوب من الدقيق الابيض.
- نصف معلقة صغيرة من الملح.
- بيضه واحده.
- معلقة كبيرة من الحليب البودرة اختيارى.
- حبة البركه اختيارى.
للحشو
- شاورما دجاج.
- جبنة موتزاريلا حسب الرغبه.
- بطاطس مقلية.
طريقة التحضير
- فى وعاء عميق نقوم بوضع الدقيق مع الملح والحليب البودرة وحبة البركة.
- نخلط المكونات الجافه مع بعضها حتى تتجانس بشكل جيد.
- نضف الحليب السائل تدريجيآ مع استمرار الخفق بالمضرب اليدوى حتى لا يتكاتل العجين.
- نستمر فى خفق العجين حتى نحصل على القوام المطلوب.
- نضف البيضه الى العجين ونقوم بخفقهم جيدآ.
- نحضر طاسه غير لاصقه ونقوم بدهنها بقليل من الزيت.
- نضع كمية من عجين الكريب ونفرده فى الطاسه بشكل جيد حتى تتكون طبقه رقيقه جدآ.
- نقلب الكريب على الوجه الاخر لمدة ٣دقائق تقريبآ ثم يرفع من على النار ويترك جانبآ.
- نكرر هذه العمليه حتى ننتهى من الكمية الموجوده من عجين الكريب.
- يمكن ايضآ حفظ عجين الكريب السائل داخل الثلاجة لمدة يوم.
- بعد الانتهاء من تسوية عجين الكريب نقوم بتحضير الحشو.
- نفرد الكريب على صينية مسطحه ونضف اليه الشاورما او البطاطس ايآ كان الحشو المتوفر لديك.
- نضع معه القليل من الجبنه الموتزاريلا.
- نقوم بلف الكريب على شكل رول او تشكيله على شكل مثلث ونحكم غلقه جيدآ حتى لا يخرج منه الحشو.
- نقوم بدهن الشواية بقليل من الزيت.
- نضع الكريب على الشوايه ويقلب على الوجهين حتى يأخذ اللون الذهبى.
- يرفع الكريب من على النارفى وعاء التقديم.
- يقدم معه الكاتشب او الثوميه.
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