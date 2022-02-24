وصفات طبيعية لترطيب البشرة وتبييضها بأقل التكاليف وفي أقصر وقت

العديد من السيدات والفتيات يقومون بالعثور بشكل مستمر عن الطرق الفضلى والفعالة في تبييض البشرة وتفتيحها وجعلها رطبة، حيث أن البشرة باستمرار تكون عرضة للتصبغات، وذلك يرجع إلى الكثير من الأسباب التي من بينها تعرض الشخص لأشعة الشمس، أو استعمال المواد الكيميائية وكذلك الكريمات والماسكات السيئة، أو أن ذلك يعود إلى بعض المشكلات الصحية، كما أنه من المفضل أن يتم استعمال الخلطات الطبيعية في تفتيح وتبييض البشرة الدهنية والجافة، والتخلص من كافة مشكلات البشرة المختلفة، وكذلك حصول البشرة على كل العناصر الغذائية المفيدة والضرورية وكذلك اللازمة لها، هذا بجانب أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي من الممكن أن تحصل من خلالها على بشرة نقية وبيضاء، سوف نتعرف على هذه الوصفات طبيعية لترطيب البشرة وتبييضها.

وصفات طبيعية لترطيب البشرة وتبييضها

إن الطماطم تقوم بتبييض البشرة الدهنية، هذا بجانب أنها تقوم بانقباض مسام البشرة، وتقضي على حب الشباب، وفينا يلي مقادير الوصفة:

ثمرة طماطم مهروسة

ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان

طريقة تحضير وصفة الطماطم لتفتيح البشرة

قومي بهرس ثمرة الطماطم جيداً، وبعد ذلك قومي بتوزيعها على بشرة الوجه، واتركي الماسك إلى أن يجف على البشرة.

بعد ذلك ضعي طبقة ثانية من مهروس الطماطم على البشرة، واتركيها إلى أن تجف مجدداً عقب مرور حوالي 20 دقيقة.

بعد ذلك قومي بغسل البشرة بواسطة الماء الفاتر، وكرري الوصفة مرتين كل أسبوع.

كذلك من الممكن أن تقومي بمزج ثمرة طماطم مهروسة، وأيضاً ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي، وكذلك دقيق الشوفان، وبعدها ضعي الماسك على البشرة.

اتركي المزيج حتى مرور 20 دقيقة وبعدها قومي بغسل البشرة بالماء الدافئ، وكرري الوصفة مرتين أسبوعياً.

مقادير وصفة الأفوكادو والعسل للعناية بالبشرة

ثمرة أفوكادو مهروسة

ملعقة كبيرة من عسل النحل

طريقة التحضير