5 أعراض صامتة تدل علي وجود الديدان في البطن

هناك نوع من البكتريا النافعة التي تعيش في جسم الإنسان حيث تزيد من مناعة الجسم وتساعد في إنتاج الفيتامينات وتساهم في إنتاج مضادات الأكسدة وتتغذي علي الأشياء التي لا يأكلها الإنسان فهي تتغذي الألياف وتحولها إلي مواد كيميائية مثل حمض البوتيريك الذي يساعد علي تزويد خلايا القولون بالطاقة وتساعد في ضبط سكر الدم وهناك الطفيليات التي تضر جسم الإنسان حيث يعتمد بقائها علي تناول المواد الغذائية المهضومة في جسم الإنسان ومن هذه الطفيليات الديدان المعوية مثل الدودة الشريطية والدبوسية ونتحدث هنا عن بعض الأعراض التي تدل على وجود الديدان في الجسم وبعض طرق القضاء عليها .

أعراض تدل علي وجود الديدان المعوية في الجسم

وجود ألم في البطن .

الإسهال والغثيان ووجود الغازات والانتفاخات .

إعياء شديد بالحسم .

وجود طفح جلدي أو حكة حول المستقيم أو الأعضاء التناسلية .

فقدان الوزن بصورة غير مبررة .

أسباب الإصابة بالديدان المعوية

تناول لحوم غير ناضجة أو غير مطبوخة .

شرب مياه ملوثة .

وجود صرف صحي سيئ في البيئة .

عدم النظافة في المنزل .

استعمال مرحاض غير نظيف .

تناول طعام مكشوف .

أكثر الفئات عرضة للإصابة بالديدان

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالديدان لإنهم كثيرا ما يلعبون في الرمل وفي ملعب المدرسة ويتناولون الأطعمة المكشوفة .

كبار السن كثيرا ما يتعرضون للإصابة بالديدان وهذا نظرا لضعف الجهاز المناعي .

طرق علاج الديدان المعوية

هناك العديد من العلاجات الدوائية التي يصفها الطبيب بعد التأكد من وجود ديدان في الجهاز الهضمي ولكن نوضح هنا بعض الأعشاب الطبيعية التي تستعمل للعلاج أيضا ومنها