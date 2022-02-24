نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض البشرة من أول استعمال إزالة الاسمرار والبقع الداكنة ماسك خلطة سهله لتبييض الوجه في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لتبيض الوجه والرقبه باستعمال الوصفات الطبيعية المجربة هذا أفضل الطرق التي تمنحك بشرة بدون عيون، حيث تعمل الوصفات الطبيعية على تفتيح الوجه واليدين والرقبه سريعا دون الحاجة إلى شراء الكريمات الباهظة التي ترهق البشرة والجلد مع استخدامها لفترات طويلة كونها تحتوي على مواد كيميائيّة مختلفة، ومن هنا نود أن نستعرض مع زوارنا الكرام أفضل الخلطات الطبيعية التي تعطي نتيجة سريعة وفورية في تفتيح الوجه واليدين.

خلطة تبيض الوجه سريعة وسهلة

المكونات

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

الخطوات

في وعاء صغير الحجم يتم ضع كمية عصير الليمون مع كمية النشا وتخلط جيد المكونات معا. يتم غمس قطعة قطن نظيفة في الخليط. ثم يوزع المزيج على الوجه والرقبة. يترك الخليط على الوجه حتي مرور ساعة. يشطف الوجه وابرقبة بالماء الدافيء. تكرر الخلطة ثلاثة مرات في الأسبوع.

خلطة سهله لتبييض الوجه

المكونات

ملعقة من الزبادي

ملعقة من العسل الطبيعي.

ملعقة من ماء الورد.

الطريقة

يتم خلط المكونات الثلاثة معا في وعاء بلاستيك. يوزع الخليط على كامل الوجه. يترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. يشطف الوجه بالماء الفاتر. تكرر الوصفة مرتين من كل اسبوع. الوصفة مرتين من كل اسبوع.

خلطة العسل النقي مع الكركم لتبييض الوجه

تعد خلطة العسل النقي مع الكركم من أقوي الوصفات المجربة والفعالة في تبييض الوجه سريعا، حيث يحتوي كل مكون من المكونان على خصائص عديدة في تفتيح البشرة.

المكونات.

ملعقتان من الكركم.

ملعقتان من العسل النقي.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الوصفة

يتم مزج العسل مع الكركم ويضاف عليهم عصير الليمون في إناء صغير. يطبق المزيج على الوجه والرقبة.

يشطف الخليط بعد مرور 40 دقيقة.

يتم تكرار الوصفة يوم وراء يوم للوصول إلى تفتيح البشرة سريعا.

وصفة لتبيض الوجه في يومين

وصفه النشا مع عصير الليمون هي أفضل الوصفات المجربة التي تمنحك بشرة بيضاء فى أقل من اسبوع من خلال خلط ملعقة من النشا مع ملعقة من عصير الليمون ثم يوزع الخليط على الوجه والرقبه وبعد مرور ينبغي الحفاظ على الوصفة مرتين في الأسبوع نتيجه ناجحة.