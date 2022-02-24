طريقة عمل معجنات بالحليب والجبنه بعجينة قطنية وهشه وطعم مميز ولذيذ

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طريقة عمل معجنات بالحليب والجبنه، نبحث كثيراً عن التنويع في تقديم الساندوتشات لأطفالنا بطرق مميزة ومختلفة حتي يقبلون على تناولها بسعادة كبيرة دون ملل ومن الأشهر لذلك هي عمل معجنات ذات طعم لذيذ يقبل على تناولها الكبار والصغار فالكبار أيضاً يقبلون على تناول المعجنات في أي وقت خاصة في وجبة الإفطار أو العشاء أو تناولها في أي وقت يحبونه فالكثير من الناس يفضلون تناول الشاي مع المعجنات وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل معجنات بالحليب والجبنه.
طريقة عمل معجنات بالحليب والجبنه بعجينة قطنية وهشه
تشتهر المعجنات وتقدم في جميع دول العالم وتقدم بعدة طرق مختلفة فهناك معجنات سادة ومعجنات بالجبنه والمعجنات التركية الشهيرة وهناك معجنات بالعجوة أو بالحشوات المختلفة، وكلما كانت العجينة قطنية وهشه تحصلين على نتائج جيدة ذات طعم لذيذ.
المكونات
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- كوب من الحليب الدافئ.
- نصف كوب من الزبادي.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- اثنان ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من حبة البركة.
- رشة من الملح.
- للحشو جبنه حسب الرغبة.
- للوجه ( صفار بيضة، ملعقة من الحليب، سمسم).
طريقة التحضير
- في العجان الكهربائي نضع الحليب الدافئ والزبادي والخميرة والخل والسكر ثم نقلب المكونات مع بعضها ثم نقوم بإضافة الزيت وبياض بيضة ثم نقلب المكونات جيداً.
- نضيف إلى الخليط الموجود في العجان الدقيق والبيكنج بودر والملح وحبة البركة ونشغل العجان حتي تتداخل كل المكونات ثم نضيف الزبدة ونقوم بإعادة تشغيل العجان حتي نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- نحضر إناء عميق مدهون بالزيت ونضع به العجينة ونغطيها ونتركها حتي تختمر ويزيد حجمها.
- ثم نقوم بفرد العجينة وتقطيعها على شكل كرات متساوية الحجم ونتركها ترتاح قليلاً ثم نفرد كل كرة من العجين ونضع الجبنة بداخلها ونغلها جيداً ونشكلها حسب الرغبة حتي تنفذ كل الكمية.
- ثم نحضر صينية فرن بها ورق زبدة ونرص العجين المشكل بداخلها ونغطيها قليلاً حتي يرتاح العجين.
- نصيف صفار البيض مع ملعقة من الحليب ونخفقهم مع بعضهم ثم ندهن بهم وجه العجين وبعد ذلك نرش السمسم على الوجه ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها حتي يتحمر الوجه ويصبح لونه ذهبي.
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