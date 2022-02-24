وصفة جل الألوفيرا لتكثيف الحواجب وتسريع نموها بمكون طبيعي فعال

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عمر شويل - جدة وصفة جل الالوفيرا لتكثيف الحواجب وتسريع نموها بمكون طبيعي فعال، وهي باستخدام مكونات طبيعية تدخل مع جل الصبار في تكوين وصفات من اجل تكثيف الحواجب، وعلى الرغم من أنها تأخذ بعض الوقت إلا أنها تعطي نتيجة هائلة في نهاية الأمر، وتعتمد هذه الوصفات على زيادة نمو الشعر في هذه المنطقة، مما يجعلها أكثر كثافة بملء الفراغات التي تكون في الحواجب، فهيا بنا نتعرف على هذه الوصفات التي يدخل جل الألوفيرا في تحضيرها.

فوائد جل الألوفيرا لتكثيف الحواجب



انتشر في الفترة الأخيرة جل الصبار الطبيعي الذي يأتي من مشاتل الزراعة، بالحصول على الجل الذي يوجد داخل الصبار، وهذه هي أهم فوائده:

يحتوي على العديد من العناصر المرطبة، والفيتامينات التي لها دور في تكثيف الحواجب ، وبالأخص بعد مزجه بأنواع أخرى من الزيوت المغذية.

، وبالأخص بعد مزجه بأنواع أخرى من الزيوت المغذية. بعمل على ترطيب الجلد المحيط بالحواجب، كما أنه يقوي بصيلات الشعر.

يساهم في جعل شكل الحواجب أنيقة وعصرية.

وصفة جل الألوفيرا لتكثيف الحواجب

يدخل في هذه الوصفات زيوت تعمل على زيادة تغذية بصيلات الشعر مما تجعل شعر الحواجب ينمو بصورة صحية ويزيد من معدله، ومن هذه الوصفات.

الألوفيرا وزيت الخروع

يستخدم فيها ملعقة ك من زيت الخروع، ملعقتان ص من جل الألوفيرا، وتكون كالتالي:

قومي يمزج جل الألوفيرا مع زيت الخروع في وعاء صغير.

باستخدام أعواد القطن يوضع المزيج السابق على الحواجب قبل النوم.

يغسل الوجه بالماء الدافيء، باستخدام منظف خفيف في صباح اليوم التالي.

يمكن تكرار الوصفة يوماً بعد يوم.

الألوفيرا والعسل

العسل يعمل علي تعزيز نمو الشعر في منطقة الحواجب كما يمنحك نتيجة سريعة لحواجب كثيفة وعريضة.

المكوّنات:

½ ملعقة من جل الألوفيرا.

نصف ملعقة من العسل.

½ ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التطبيق



في حمام ماء ساخن يذوب زيت جوز الهند ، وبعدها يخلط مع العسل والألوفيرا.

يوضع الخليط على الحواجب، باستخدام أعواد القطن ويترك ما لا يقل عن 45 دقيقة.

ثم بعدها قومي بغسل الوجه بالماء الفاتر.

لذلك عليك أن تقومي بتكرار هذه الخلطة 3 مرات أسبوعياً.

الألوفيرا والفازلين

الفازلين من أقوي المواد التي تساعد علي تكثيف شعر الحواجب بطريقة طبيعية ويقوم بترطيب الجلد.

المكونات

2 ملعقة ص من الألوفيرا.

ملعقتان ص من الفازلين.

2 ملعقة ص من زيت الخروع.

طريقة التطبيق