طريقة عمل الدمعة السودانية باللحم على أصولها وأفضل طبخة الدمعة

طريقة عمل الدمعة السودانية، باللحم الشهي المذاق والغني بالبروتين، فاللحم يمنح الطعام مذاقا مميزًا وشهيًا، ويدخل في العديد من الوصفات الشهية التي يتم طهيها باللحم، مثل شاورما اللحم السوري، والملوخية باللحم، وغيرها العديد من الوصفات سهلة الطهي، وطبخة الدمعة تختلف في طهيها إلى حد كبير، عن طريقة عمل دمعة الدجاج السودانية، سواء في المكونات أو حتى بالعنصر الرئيس في الوجبة وهو الدجاج، ولكن ليس جميعنا نحب الدجاج، ولهذا السبب يجب عليك تغيير الطعام والاستمتاع بوصفات مختلفة، تناسب محبي اللحم على الأقل مثل؛ طريقة عمل الدمعة باللحمة، أو طريقة عمل القراصة السودانية، أو طريقة عمل اللحمة المسبكة، كما تعرف باسم طريقة عمل دمعة الطماطم، أو طريقة عمل القراصة السودانية بالدمعة، وعلى الرغم من تعدد أسمائها إلا أن مذاق قراصة بي دمعة، لا يمكن أن تنسيه مطلقًا.

طريقة عمل اللحمة المسبكة

يعد اللحم من أهم عناصر ومصادر البروتين للجسم، ولهذا السبب يدخل في العديد من الوصفات خاصة وجبات الغداء، كما تناسب العزومات في شهر رمضان المبارك، وكذلك المناسبات الخاصة مثل الأعراس، وأعياد الميلاد، ومن أشهر الأكلات التي يتم طهيها باللحم؛ طريقة عمل كمونية باللحم، وطريقة عمل فاهيتا لحم سندويش، وطريقة عمل المقلوبة الاردنية، وطريقة كبسة لحم باللبن، بالإضافة إلى طريقة عمل الدمعة السودانية باللحم، والتي نالت استحسان الكثيرين ممن جربوا طهيها، ومذاقها الطيب.

طبخة الدمعة

250 جرام من اللحم، المقطع إلى شرائح صغيرة.

6 حبات من البصل المفرومة ناعما.

4 ملاعق كبيرة من معجون البندورة.

ثلث كوب من الزيت.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس ناعما.

3 أكواب من الماء.

ثلاث حبات بندورة مفرومة ناعما.

½ حبة فلفل أخضر مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

هيل مطحون بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعما.

طريقة عمل الدمعة باللحمة