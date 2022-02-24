بكيلو قشطة فقط اعملي 2 كيلو سمن بلدي في الخلاط بطعم وقوام احلي من الجاهز

السمنة البلدي من السهل الحصول عليه في المنزل ومن خلال اتبع خطوات بسيطة جدا، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات نعرض أهم المقادير الأساسية والتي من خلالها من السهل الحصول السريع على تلك الوصفة للسمن البلدي الطبيعي، والخالي من أي دهون مهدرج، حيث أن عمل السمن البيتي البلدي سيوفر لك بشكل دائم مصدر دهني صحي مميز وسهل التحضير، وهذا ما يتم من خلال الاعتماد على مكونات بسيطة وهي الحليب الكامل الدهن، أو مكون القشطة البلدي الطبيعي وفيما يأتي بيان بأهم المكونات مع الحليب، وفيما يلي أيضا توضيح لما يجب اتباعه للحصول على السمن الطبيعي.

مكونات طريقة عمل السمن البلدي بكيلو قشطة

السمنة البلدي تعتبر من بين أهم المكونات الأساسية والتي من خلالها من الممكن أن يتم التحضير لأفضل أنواع الدهون الطبيعية والتي لها دور في إحلال الدهون الصحية محل الدهون المهدرجة واستعمالها كبديل عن السمن الصناعي، والمكونات لعمل السمن البلدي نعرضها من خلال تلك السطور المقبلة، من أسهل الطرق التي من الممكن أن نحضرها لعمل السمن البلدي ما يلي ولكن لا بد من توفر المكونات الآتية:

كيلو من القشطة البلدي.

وعاء ملائم.

مكعبات من الثلج.

قدر مناسب.

برطمان محكم الغلق.

طريقة التحضير السمن البلدي بكيلو قشطة

من الممكن أن يتم التحضير لتلك الوصفة المميزة من السمن البلدي وهذا من خلال اتباع الآتي من الخطوات القادمة: