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عمر شويل - جدة أسرع مقشر لتبييض البشرة وإزالة الجلد الميت في دقائق لوجه ناعم وصافي، هذا ما تبحث عنه المعظم النساء من أجل الحصول على بشرة بملمس ناعم وناصع البياض، وذلك لأن البشرة تحتاج إلي عناية واهتمام للحفاظ علي جمالها ونضارتها، والآن يمكن الحصول على ذلك من خلال تطبيق الوصفات الطبيعية التي تساعد علي إزالة خلايا الجلد الميتة، وكذلك تطهير الوجه من البكتيريا التي يمكن أن تتواجد عليه المسببة لظهور حب الشباب، والتي تتسبب في منح البشرة مظهر غير مستحب.

مقشر فعال لتبييض البشرة وإزالة الجلد الميت بنتيجة سريعة



تستخدم وصفة الأسبرين مع العسل للحصول على بشرة صافية خالية من أي بثور أو بقع، ويرجع ذلك للفوائد المتواجدة في كلاً منهم.

ولهذا سوف أقدم لكم أسرع مقشر لتبييض البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة بمكونات سريعة المفعول.

فوائد الأسبرين للبشرة

تتلخص فوائد الأسبرين في النقاط التالية:

وجود حمض أسيتيل الساليسيليك وهو من مضادات الالتهابات، لهذا يستخدم في تنظيف البشرة.

يعمل الأسبرين على تقشير البشرة من الخلايا الميتة المتواجدة على الجلد، مما يمنحه النعومة الملحوظة.

من الخلايا الميتة المتواجدة على الجلد، مما يمنحه النعومة الملحوظة. يستخدم الأسبرين في تطهير فروة الرأس كعلاج فعال كما أنه يساعد في تهدئة التهابات فروة الرأس.

مفيد في علاج حب الشباب ويقلل من ظهور البثور بل ويقضي على آثارهما بفعالية.

فوائد العسل للبشرة

للعسل فوائد متعددة يمكن تلخيصها في عدة نقاط وهي كالتالي:

يغذي العسل البشرة بالعديد من الفيتامينات والمعادن، وذلك عند تطبيقه كماسك للوجه أو عند تناوله، لأنه يحتوي على معادن ومن أهما: البوتاسيوم. الكالسيوم. الفوسفور. الحديد والمغنيسيوم.

يعتبر العسل غني بالفيتامينات.

يحتوي على مضادات للالتهابات، مما يعمل على تطهير البشرة من الميكروبات وترطيبها.

فوائد تقشير الوجه بالأسبرين والعسل

توجد فوائد عديدة تعود على البشرة نتيجة استخدام الأسبرين والعسل كما أن الأسبرين يستخدم لتطويل الشعر ومن أهم فوائده للبشرة

يعمل على غلق المسام وتقليل الالتهابات.

يساعد في التخلص من الخلايا الميتة.

يزيد من نسبة الشفاء من حب الشباب.

يعمل على تنظيم إنتاج زهم الوجه.

يساعد على التقليل من تصبغات الجلد.

ترطيب الوجه.

المكونات

2 أو 3 أقراص أسبرين.

ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من المياه المعدنية.

1 ملعقة ك عسل نحل.

طريقة الإعداد لتبييض البشرة وإزالة الجلد