طريقة عمل الكنافة في البيت بأسهل الخطوات لتذوق طعم رائع 100%

طريقة عمل الكنافة في البيت بأسهل الخطوات التي يمكنكم القيام بها وبعدة طرق مختلفة، حيث تعد الكنافة من الأكلات الحلويات الشرقية التي يقبل أليها الكثير لجمال نكهاتها الرائعة ذات المذاق العالي وأنها منتشرة انتشار واسع في كافة الدول العربية وأنها من الحلويات المفضلة بكثرة في شهر رمضان المبارك، من خلال هذا المقال نعرف كيفية عمل الكنافة.

طريقة عمل الكنافة في البيت

المقادير المطلوبة:



ماء ورد.

كيلو كنافة.

فانيليا.

نصف كيلو سمن.

كوبين ماء.

نصف كيلو سكر.

خطوات عمل الكنافة

أولا عمل الشربات: يتم وضع الماء والسكر على النار، ثم نضيف الفانيليا وماء الورد وليمونة.

ثانيا حشو الكنافة: حشوها بالمكسرات أو المهلبية أو القشطة أو تكون سادة بالشربات.

نقوم بقطع الكنافة قطع صغيرة باليد، ونقوم بتسخين السمن لتسيحها.

نصب السمن على الكنافة، ونضع الكنافة في صينية مدهونة بالزيت أو السمن.

يتم وضع السمن على الكنافة مع التوزيع والتقليب، واليكم طريقة عمل الأرز البسمتي .

. نضع الكنافة في صينية مدهونة بالزيت، ويتم الضغط عليها باليد، ثم ندخلها في فرن تم إعداده ذو حرارة مهيئة ليتم تحمير الوجه، ثم نصب الشربات عليها عند خروجها من الفرن و نضيف الشربات بارد، ونقوم بتزين الوجه بالقشطة أو المكسرات حسب الرغبة ويتم التقديم علي صينية التقديم بالهناء والشفاء، واليكم طريقة عمل الجلي.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

المكونات المطلوبة:



معلقتين نشا.

كيلو كنافة كسين.

معلقة ماء الورد.

كيلو لبن.

قطعة واحدة من المستكة.

ربع كيلو سكر مطحون.

1/4 كوب سمن بلدي.

طريقة عمل الكنافة بالمهلبية

القيام بإضافة كمية اللبن والسكر في وعاء، مع التقليب حتى ذوبان السكر. نضع ملعقة ماء الورد وتسخين اللبن، واليكم طريقة عمل الكريم كراميل. نقوم بإذابة النشا في الماء البارد، وإضافة اللبن بالتدريج ، مع التقليب حتي يذوب النشا المتبقي ولا يتكتل. بعدها يتم إطفاء النار ونقوم بصبه في صينية، وتركة ليبرد. نقوم بفك عجينة الكنافة عن بعضها، ويتم وضعها في الصينية بطريقة دائرية ومتساوية حتي تصبح طولها مناسب للصينية. يتم تسخين السمن ووضعها على عجينة الكنافة فهي تساعد على التفكيك. نضع السمن في الصينية الجاهزة لوضع الكنافة، بها، وإضافة رشه من بودرة صبغة الطعام اللون البرتقالي. نقوم بفرد نصف عجين الكنافة في اسفل الصينية والضغط عليها. نوزع ونضيف حشوة المهلبية على العجينة توزيع متساوي، ثم نضع باقي عجينة الكنافة فوق الحشو لتغطية بالتساوي، واليكم طريقة عمل المكرونة بالباشميل. ثم نصب باقي السمن على وجه الصينية ووضعها في فرن درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة. بعدها يتم قلب الصينية لوضعها في صينية أخري تكون مدهونة بالسمن، ثم وضعها في الفرن لمدة عشر دقائق أخري حتى التطيب و النضج، واليكم طريقة عمل المقلوبة.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

نصف كوب قشطة.



كوبين قطر.

نصف كيلو كنافة.

ربع كوب سكر.

نصف كيلو سمن.

كوبيتين لبن حليب.

ثلاث معالق نشا.

كوب كريمة حلويات.

طريقة إعداد كنافة بالقشطة

يتم تذويب النشا في اللبن في وعاء، ثم نضعه على النار مع التقليب حتى يصبح المكون سميك. إضافة كريمة الحلويات مع التقليب ثم نقوم بأنزال الخليط من على النار ونضع القشطة عليه مع تقليب الخليط حتى تندمج المقادير معا ونترك الخليط حتى يبرد. يتم وضع الكنافة في أناء ونضيف معه السمن، واليكم طريقة عمل الفسيخ. يتم أحضار صينية لنضع فيها نصف الكنافة، ثم نضع الكريمة والقشطة وبعدها نضع نصف الكنافة الباقي في الأعلى لتغطية الحشو. نقوم بإدخال الصينية في فرن علي درجة حرارة 200 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي الأصفر. أخيرا القيام بأخراج الصينية من الفرن ثم نضع عليها القطر لتكون جاهزة للتقديم ويتم تقطيعها قطع ووضعها في الأطباق ووضع الأطباق علي صينية التقديم للتقديم بالصحة والعافية، واليكم طريقة عمل الجبنة الرومي.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل الكنافة في البيت بأسهل الخطوات لتذوق طعم رائع 100%.