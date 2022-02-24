أعملي البصارة بالثوم على أصولها بالطريقة المصرية بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم وريحة جنان

طريقة عمل البصارة بالثوم، البصارة هي نوع من أهم الأكلات الشعبية والاقتصادية التي لا تحتاج إلى وقت أو جهد أو حتى تكاليف في إعدادها بأفضل شكل وطعم، كما أن البصارة تحتوي على مجموعة من المكونات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة جدًا للجسم، ولها فائدة كبيرة إذا تم تناولها في فصل الشتاء فهي من أكثر ما يميز البصارة أنها تساعد على الإحساس بالدفء المطلوب لمقاومة البرد، ولذلك سوف نتعرف على طريقة عمل البصارة اللذيذة في خطوات محدودة يمكنكم متابعتنا.

طريقة عمل البصارة بالثوم اللذيذة

على الرغم من أن البصارة من الأكلات الشعبية إلا أن الكثير من الأمهات لم تقم بإعدادها من قبل، ولذلك يتساءل الكثير عن طريقة عمل وتحضير البصارة في المنزل، وذلك لأنها من الأطعمة المفيدة وخطوات تحضيرها كالآتي:

المكونات

نصف كوب من الفول المدشوش.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

رأس ثوم متوسطة الحجم مفرومة.

حزمة من البقدونس.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير البصارة بالثوم