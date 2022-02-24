نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي البصارة بالثوم على أصولها بالطريقة المصرية بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم وريحة جنان في المقال التالي
طريقة عمل البصارة بالثوم، البصارة هي نوع من أهم الأكلات الشعبية والاقتصادية التي لا تحتاج إلى وقت أو جهد أو حتى تكاليف في إعدادها بأفضل شكل وطعم، كما أن البصارة تحتوي على مجموعة من المكونات التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة جدًا للجسم، ولها فائدة كبيرة إذا تم تناولها في فصل الشتاء فهي من أكثر ما يميز البصارة أنها تساعد على الإحساس بالدفء المطلوب لمقاومة البرد، ولذلك سوف نتعرف على طريقة عمل البصارة اللذيذة في خطوات محدودة يمكنكم متابعتنا.
طريقة عمل البصارة بالثوم اللذيذة
على الرغم من أن البصارة من الأكلات الشعبية إلا أن الكثير من الأمهات لم تقم بإعدادها من قبل، ولذلك يتساءل الكثير عن طريقة عمل وتحضير البصارة في المنزل، وذلك لأنها من الأطعمة المفيدة وخطوات تحضيرها كالآتي:
المكونات
- نصف كوب من الفول المدشوش.
- حزمة من الكزبرة الخضراء.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- رأس ثوم متوسطة الحجم مفرومة.
- حزمة من البقدونس.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
طريقة التحضير البصارة بالثوم
- قومي في البداية بتنقية الفول جيدًا، ثم قومي بنقع الفول لمدة ساعة في الماء في أي وعاء.
- بعد الانتهاء من مدة النقع.
- احضري وعاء آخر، أضيفي بها الفول المدشوش، والبصلة مقطعة.
- أضيفي إليه فصوص الثوم أيضًا، وأضيفي حزمة الكزبرة والبقدونس أيضًا.
- غطي هذه الحالة بالكمية المناسبة لها من المياه.
- ارفعي الحلة على النار، واتركيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة وذلك حتى تنضج كل المكونات.
- ارفعي الحلة من النار، واتركيها حتى تبرد قليلًا.
- احضري الخلاط الكهربائي.
- ضعي بداخله كل المكونات السابق تحضيرها.
- اخلطي المكونات جيدًا مع بعضها البعض بالخلاط حتى تصبح خليط ثقيل الحجم وناعم، أعيدي الخلط أكثر من مرة وذلك حتى لا يكون هناك أي تكتلات.
- احضري حلة اخرى، وقومي بوضع قطرات من الزيت بها.
- أضيفي بعد ذلك البصارة إلى الحلة.
- قلبي المكونات جيدًا، واتركيها حتى تغلي مرة.
- أضيفي كل البهارات التي تم تجهيزها إلى البصارة.
- هكذا تم النضج قومي بوضع البصارة في أطباق التقديم.
- يتم تزين البصارة بالبصل المحمر اللذيذ ليعطي لها شكل وطعم، ويتم تناولها بألف هنا.
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