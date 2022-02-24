نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل وتكثيف الشعر وتنعيمه في 3 أيام بـ خلطه سحريه لتتمتعي بشعر طويل صحي وجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لتطويل الشعر وتكثيفة سريعا هذا ما تبحث عنه أغلبية السيدات حين التعرض إلى أكبر مشكلة وهي تساقط الشعر، وهناك عدة أسباب تكون العامل الأساسي في تساقط الشعر ومن أهمها تعرض الشعر لفترات طويلة للمكواة والاستشوار، بجانب استخدام الصباغات الكيمائية التي ترهق الشعر، ومن هذا المنطلق نسرد عليكم اقوي وصفة لتطويل الشعر وتكثيفة التي تعمل سريعا على تقوية الشعر وعلاجه من التلف.

وصفة لتطويل الشعر وتكثيفة

من أكثر الوصفات السريعة التي تعمل بفاعلية على تطويل الشعر هي وصفة العسل الطبيعي الذي يلعب دورا هاما في تقوية الشعر وتقويته عن طريق مزج ملعقتان كبيرتان العسل الأبيض الطبيعي، ويضاف عليه بياض بيضة مع ملعقتان كبيرة من زيت الزيتون بعد خلط جميع المكونات معا يوزع الخليط على الشعر بالكامل ويترك لمدة ساعة قبل القيام بغسل الشعر بالماء البارد والشامبو، احرصي على تكرار تلك العملية مرتين من كل أسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

وصفة عصير البصل لتكثيف الشعر وتطويله سريعا

يساعد البصل بشكل كبير على تطويل و تكثيف الشعر وتنعيمه كونه يحتوي على مادة الكبريت التي تكون العامل الأساسي في نمو الشعر، فقط عليكي تحضير نصف كوب من عصير البصل ويوزع على الشعر مع التدليك، ويترك لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء والشامبو، ينبغي تكرار تلك الوصفة مرة كل اسبوعين لنتيجة هائلة.

خبطة بذور الحلبة المطحونة وحليب البودرة لتطويل الشعر

من خلال نقع كمية مناسبة من بذور الحلبة لمدة ساعات ثم نطحنها ونضع عليها ملعقة كبيرة من الحليب البودرة مع ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند نخلط المكونات معا جيدا، ثم بندأ بتطبيق الخليط على الشعر، ويترك بعد مرور ساعة يشطف بالماء البارد والشامبو، عليكي بتكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك.

وصفة النخاع والخروع لتطويل الشعر مجربة

من الوصفات المذهلة والتي حققت نتيجة سريعة في تطويل وتكثيف الشعر هي وصفة زيت الخروع وزيت النخاع فلكل واحد من تلك الويوت يلعب دورا هاما في تغذية الشعر، ولذلك المكونان معا يمنحوا الشعر تغذية مثالية في أقل وقت، من خلال دمج ملعقتان من زيت الخروع مع زيت النخاع ثم يوزع الخليط على الشعر مع التدليك حتي يصل لفروة الرأس ويترك من الليل حتي الصباح ثم يشطف، من الأفضل تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع لنتيجة مبهرة.

وصفة لتطويل الشعر وتنعيمه مع زيت جوز الهند وزيت السمسم

تعتبر وصفة زيت السمسم مع زيت جوز الهند من افضل واقوي الخلطات المجربة باستخدام الزيوت الطبيعية التي تمنحك شعر اطول سنتمترات، من خلال خلط ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم معملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ثم يوزع المزيج على الشعر بالكامل مع التدليك، ويترك بعدها عللى الشعر لمدة ساعتين، ثم يشطف المزيج بالماء الفاتر والشامبو، تكرر الخلطة مرتين من كل اسبوع.