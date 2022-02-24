مكون سري في مطبخك لتسوية اللحوم والكوارع بسرعة البرق مهما كان حجمها كبير هتبقي زي الزبدة

اللحوم تحتاج إلى وقت طويل أثناء إعداد الطعام لذلك لابد عندما نقوم بإعداد بعض أصناف الطعام أن نبدأ أولًا بالاصناف التي تحتوي على اللحوم و نقوم بتجهيزها قبل إعداد الطعام بفترة حتى تكون جاهزة ولا تستغرق وقتا طويلا أثناء التسوية لأن اللحوم تستغرق هذا الوقت الطويل لابد من ‏الحديث عن طريقة يمكن من خلالها تسوية كمية كبيرة من اللحوم ‏وهذه الطريقة نحتاج فيها إلى بعض المكونات والخطوات حتى تكون مناسبة وفيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن استخدامها لتسريع تسويه اللحوم حتى لا تستغرق وقتا طويلا وفي نفس الوقت يكون لها طعم لذيذ ولا يتأثر طعم اللحم في الطريقة المستخدمة

طريقة تسوية اللحوم بسرعة البرق

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تسويه اللحوم تحتاج إلى بعض الإضافات حتى تعمل على تسريع تسويه اللحوم وخلال هذه الفقرة سنتحدث عن طريقة تسريع تسويه اللحوم باستخدام ملعقة واحدة من السكر وكيف يمكن أن تؤثر هذه الملعقة:

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نحضر اللحوم التي نرغب في اعدادها لا بد أن تكون هذه لحوم طازجة وغير متجمدة حتى لا تستغرق وقتا طويلا أثناء الطهي.

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‏ بعد ذلك نضع اللحوم داخل قدر كبير يحتوي على الماء المغلي بعد ذلك نضيف لها ملعقة من السكر يفضل أن تكون هذه الملعقة الصغيرة حتى لا تؤثر في طعم اللحم.

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‏ هذه الملعقة السريعة تؤدي إلى تحويل الماء الذي يكون موجود مع اللحم إلى محلول سكري يساعد على تسوية اللحوم بشكل اسرع.

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‏ يمكن استخدام طريقة السكر مع جميع انواع أصناف الطعام ولكن يجب الحذر من عدم استخدام كمية كبيرة من السكر حتى لا تؤثر على طعم اللحوم.

تعليملت تسوية اللحوم بسرعة البرق

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هناك بعض التعليمات التي تساعد على تسوية لهم بشكل اسرع وهي كما يلي:

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