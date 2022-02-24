كريم المايونيز لتنعيم الشعر وترطيبه للحصول علي ملمس ناعم بدون كيراتين، يؤدي نقص الزيوت الطبيعية في الشعر إلى فقدان الرطوبة وتجفيف الشعر، ويصبح الشعر أكثر جفافاً وهشاشة خاصةً في فصل الصيف بسبب الطقس الحار والجاف، لذلك نحتاج إلى مزيد من العناية في هذا الموسم واستخدام المكونات الطبيعية مما تساعد على تقوية وتنعيم الشعر لاحتوائها على زيوت تغذي الشعر وتحمي الشعر من التلف الذي يحدث أثناء التعرض للشمس واستخدام منتجات التصفيف مثل مجففات الشعر والمكواة، والمايونيز يقوم بإزالة آثارها بالإضافة إلى إعطاء الشعر لمعاناً رائعاً.

وصفة كريم المايونيز لتنعيم الشعر ومنع تلفه بنتيجة فورية من أول استخدام



من أنجح الوصفات المنزلية لتنعيم الشعر وصفة كريم المايونيز حيث تحتوى على الأحماض الأمينية التي تساهم فى الحفاظ على صحة الشعر

كما تمنحه القوة واللمعان.

المكونات

4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

3 قطرات من الزيت العادي.

1 كوب من المايونيز حسب طول الشعر وكثافته.

طريقة التحضير

ضعي المايونيز في وعاء عميق وزيت الزيتون والزيت العطري مع خلط المكونات جيداً.

ثم قسم الشعر من الأمام والجانب إلى أربعة جوانب وقسم كل جزء إلى أربعة.

يوزع الخليط على كامل الشعر وعلى فروة الرأس.

استخدام بكرات الشعر ذات الغطاء البلاستيكي، وذلك لحفظ الحرارة وضمان نفاذها إلى فروة الرأس.

ترك الخليط لمدة ساعة على الأقل وتنظيف الشعر بالشامبو مع تجنب الماء الساخن لأنه يؤدي إلى ظهور رائحة كريهة.

فوائد المايونيز لتنعيم الشعر

التخلص من قمل الرأس من فوائد المايونيز ومن أشهر العلاجات تغطية فروة الرأس بكمية كبيرة من القمل لقتله وخنقه.

تمليس الشعر حيث يساعد استعماله المتكرر في تنعيم الشعر ويجعله أكثر جمالاً.

ويجعله أكثر جمالاً. ترطيب الشعر يحتوي على أحماض أمينيه و زيوت ترطب الشعر.

يحتوي على أحماض أمينيه و زيوت ترطب الشعر. حماية الشعر الملون غالبا ما يفقد الشعر الملون قوته بسرعة ويتضرر حيث يحتفظ بلونه.

علاج قشرة الرأس عن طريق احتوائه على الخل مما يساعد على موازنة درجة الحموضة لأن الزهم الزائد هو أحد الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس.

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