اصنعي الكيك العادي في المنزل بنفسك بقوام هش وخفيف

يعد الكيك العادي ، من أشهي وألذ أنواع الكيك الذي يتميز بمذاق لذيذ ورائع ومختلف عن باقي الكيك، وله فوائد غذائية عديدة جداً، ويحتوي علي عناصر غذائية كبيرة مفيدة للجسم، ويتميز أيضاً بقوامه الهش والخفيف، ويعتبر مغذي ومفيد للأطفال لاحتوائه علي البيض والحليب وهي مكونات غنية الكالسيوم والفيتامينات، وهو محبب لدي الكبار والصغار، وهو يعتبر من الكيك الاقتصادي البسيط لأن كل مكوناته موجودة في أغلب المنازل، ويتميز بسهولة وسرعة تحضيره، لأنه لا يحتاج إلي وقت طويل عند إعداده، يمكن تقديمه بجانب كوب من الحليب أو الشاي الساخن علي الإفطار في الصباح، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل الكيك العادي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل الكيك العادي

تعرفي من خلال هذه المقالة علي مقادير هذه الكيكة الشهية وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

3 حبات من البيض.

كيس من الكيك شيف.

نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي أبسط الخطوات لعمل الكيك العادي في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:

نقوم بإحضار بولة كبيرة، ونضع بها البيض ويتم الخفق جيداً، بواسطة المضرب اليدوي. ثم نضيف عليه السكر والفانيليا، ونستمر في الخفق حتي تمتزج المكونات جميعاً. بعد ذلك نضع الحليب والزيت، ونستمر في الخفق حتي يصبح الخليط سائل وخفيف. ثم نضيف الدقيق بالتدريج مع الكيك شيف، ونخلط بسرعة حتي نحصل علي قوام متجانس للكيك. نحضر صينية مدهونة بقليل من الزبدة، ومرشوشة بقليل من الدقيق ونقوم بسكب الخليط فيها. ثم ندخلها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 200 مئوية، لمدة 30 دقيقة في رف أوسط. بعد مرور الوقت نقوم باختبار تسوية الكيك، بواسطة عود خشبي حتي نتأكد من النضج. ثم يخرج الكيك ويترك جانباً حتي يبرد تماماً، ثم يقدم بألف هنا وشفا بجانب الشاي أو الحليب.

أسرار نجاح الكيك

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-

تسخين الفرن قبل الخبز فيها بحوالي ربع ساعة.

استخدمي ميزان لقياس المكونات واحرصي أن يكون دقيقاً.

يجب أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة.

التأكد من صلاحية الخميرة قبل استخدامها.

يجب تثبيت رف الفرن الشبكي في وضعية مناسب.

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هيا بنا نتعرف علي طريقة عمل هذه الكعكة اللذيذة والشهية وهي كما يلي:-