وصفة عمل بسكويت العشر دقائق الشهي المقرمش للأطفال بأقل تكلفة

بسكويت العشر دقائق من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها بالمقارنة البسكوتات الأخرى، ولاسيما أنها المنقذ في حالة الطوارئ والجوع ويمكن استخدامها كوجبة أساسية في الإفطار مع فنجان الحليب، وبالرغم من أن طرق إعداد البسكويت متنوعة إلا أن هذه الطريقة هي الأكثر استخداما حول العالم، ونتعرف سويا على طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل المحبب للأطفال والحصول على نتيجة متميزة بأقل الإمكانيات.

مكونات تحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل

تعتبر مكونات تحضير بسكويت العشر دقائق بسيطة وسهلة جدا ويمكن مضاعفتها للحصول على كمية أكبر فهذه المكونات تكفي لعمل مقدار واحد فقط، وإليكم هذه المكونات البسيطة:

كوبين ونصف من الدقيق متعدد الأغراض.

رشة ملح.

كوب كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر مطحون ناعم.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

رشة فانيليا.

نصف كوب من النشا الذرة.

نصف ملعقة بيكينج بودر.

ملعقة كبيرة كاكاو خام “اختياري”.

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق في البيت