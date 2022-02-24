نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوب يوميا من هذا المشروب لتقوية مناعة الجسم وحمايته من الأمراض المحيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحضير مشروب يومي لتقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض لا يستغرق سوى ثلاث دقائق لتقوية مناعة الجسم، حيث يقوم بتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، يمكن تناوله بسهولة، وهو متوفر في جميع الأسر المصرية، خاصةً من الضروري الانتباه إلى مناعة الجسم، وحماية الجسم للإنسان من جميع أنواع الأمراض المعدية هذه الفترة، بعد أن أصبحت ضرورية أكثر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، والفطر الأسود.

مشروب يومي لتقوية المناعة وحماية الجسم من الأمراض

يؤكد الأطباء إذا كان لديك مناعة قوية، فإن كل هذه الفيروسات والفطريات وحتى مئات الأنواع المختلفة لا يمكن للأمراض أن تدخل الجسم، ومن أهم المشروبات المفيدة نقدمها لكم على النحو المبين أدناه.

البرتقال

يساهم على تقوية كفاءة جهاز المناعة، لاحتوائه على الكثير من فيتامين سي، الذي يؤدي دوره مقاوم للأكسدة في الجسم، ويساعد في نمو الخلايا السليمة، وإصلاح الخلايا التالفة.

يحتوي على نسبة كبيرة من الاحتياج اليومي لفيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة ومضاد للعدوى.

الجوافة

تساعد في رفع أداء جهاز المناعة، لأنها غنية بفيتامين سي، الذي يقلل من فرصة الإصابة بأمراض معينة.

الكيوي

أظهرت العديد من الدراسات مساهمة عصير الكيوي في علاج أمراض الجهاز التنفسي المختلفة، وحتى مشاكل السعال.

المانجو

يحتوي عصير المانجو على فيتامينات تحمي الخلايا البشرية من التلف، وتعزز الأجسام المضادة ضد الأمراض، ولها تأثير قوي في تحسين كفاءة جهاز المناعة.

العرقسوس

أظهرت الدراسات أن عرق السوس يحتوي على مكونات مضادة للفيروسات، ومضادات الأكسدة، ومضادة للالتهابات قوية للغاية، ولكن يجب أن يستخدم بحذر في المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

الطماطم

تقوي جهاز المناعة لوجود عنصر الحديد الأساسي فيها، ولديها القدرة على محاربة الكثير الأمراض ومنها مشاكل القلب.

مشروبات الأعشاب لتقوية المناعة

الشمر

يقوي صحة الجهاز التنفسي، ويساعد في علاج مشاكل التنفس، والتهاب الشعب الهوائية المختلفة.

الزنجبيل

يزيد الزنجبيل من تدفق الدم إلى الخلايا والأطراف، ويقوي جهاز المناعة، ويقتل الكائنات الحية الدقيقة، كما يوصي استشاري أمراض المناعة والحساسية، بخلط ملعقة من العسل مع عصائر الفاكهة والمشروبات العشبية، حيث أن العسل مهم في إضافة السعرات الحرارية وتنشيط جهاز المناعة، لاحتوائه على مضادات الأكسدة القوية والمغذيات التي يحتاجها جسمك.