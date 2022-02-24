بسكويت الشاي علي أصوله بطعم شهي ولا يقاوم وبطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

بسكويت الشاي من ألذ وأشهي أنواع المخبوزات المفيدة للصحة والجسم بشكل كبير، والذي يحب تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والمنتشر تناوله في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بصورة كبيرة، وبسكويت الشاي له العديد من الطرق والأشكال المختلفة والمتنوعة والذي يمكن عمله بكل سهولة في المنزل وبأقل تكلفة وجهد، وكما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة، ولذلك تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمله بشرط أن تكون صحيحة وصحية، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ واحلي بسكويت الشاي.

طريقة عمل بسكويت الشاي ومكوناته

المكونات

بيضتين.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوبان اثنان من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من لبن الزبادي.

نصف كوب من زيت الطعام النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو على حسب الرغبة.

طريقة التحضير