طريقة كفتة مشوية كفتة الحاتي في صينية الفرن، تعتبر الكفتة المشوية من أكثر الأكلات الشعبية المطلوبة دائما ويكثر الطلب عليها في محلات الحاتي وتعد من الوجبات التي يفضلها الكثير منا وتحتوي على نسبة كبيرة من القيمة الغذائية وغنية جدا بالبروتين ولها طعم بمذاق خاص لا يقاوم وتختلف كفتة اللحم عن اغلب وصفات اللحوم الأخرى من حيث الطعم والشكل، وكفتة المحلات كفتة الحاتي دائما ما تختلف في الطعم عن الكفتة التي تعد في المنزل ويكثر البحث عن وصفات وطريقة عمل كفتة المحلات ذات الطعم المبهر وسنقدمها لكم بالتفصيل مع أسرار الحاتي لعمل الكفتة بتكات كفتة الحاتي.

طريقة كفتة مشوية بالفرن بالصينية

سنحضر معكم كفتة الحاتي بالطريقة الأصلية من دون أي مكونات خارجية الوصفة الأصلية لعمل الكفتة التي يعتمدها الحاتي والمحلات في المطاعم ستملأ بيتك رائحة كفتة الحاتي.

مكونات كفتة في صينية الفرن

نحتاج إلى كيلو من اللحم المفروم البقري مع نسبة من الدهن. بصلة كبيرة الحجم مبشورة ناعمة. ملعقة صغيرة من بهارات اللحم المفروم. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

تحضير عمل كفتة الحاتي المشوية بالفرن بأسرار المحلات