فطائر الدجاج الشهية بعجينة قطنية وطعم رائع جداً

تعتبر فطائر الدجاج ، من الوجبات الغذائية السهلة والسريعة في إعدادها، والتي لن تأخذ وقت طويل في عملها ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبساطة، لتوافر مكوناتها الغير مكلفة وتقديمها كوجبة غداء أو عشاء لأفراد أسرتك، فهي ذات طعم ومذاق طيب ورائع للغاية ويحبها الأطفال والكبار، ويعشقها الجميع وتحتوي أيضاً على الدجاج الذي يعتبر مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، والحفاظ على الأوعية الدموية ومستويات الطاقة، ومن خلال موقعنا ثقفني الإخباري هذا، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر الدجاج الشهية في المنزل كل سهولة.

مكونات عمل فطائر الدجاج

تحتوي هذه الفطائر علي مقادير بسيطة سوف نتعرف عليها من هنا وهي كالتالي:-

600 جرام من شرائح صدور الدجاج.

5 فصوص ثوم مفروم.

عصير ليمونه واحده.

نصف كوب من زيت الزيتون.

1 فلفل أحمر مقطع شرائح.

2 فلفل أخضر مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

150 جرام من لية خروف.

العجينة:-

4 أكواب من الدقيق 500 جرام.

كوب من الماء الدافئ 200 ملي.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

مقدار ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من لبن زبادي.

مقدار 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

للوجه:-

جبنة موتزريلا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير فطائر الدجاج الشهية في المنزل كل سهولة وهي كالتالي:-

في إناء عميق نضع شرائح الدجاج، وشرائح الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر. بعد ذلك في الكبة نضع الملح والفلفل الأبيض والزنجبيل والهيل والقرفة، وخمس فصوص ثوم وزيت الزيتون وعصير الليمون ونخفق جيداً. ثم نقوم بإضافة التوابل على صدور الدجاج ونقلب جيداً، حتى يمتزج الخليط تماماً ثم نضع دبس الفليفلة والبابريكا ونقلب جيداً، وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين. بعد ذلك لعمل العجينة في طبق عميق، نضع الماء الدافئ والخميرة والسكر ونقلب جيداً، ثم نضع لبن زبادي والزيت النباتي ونقلب جيداً. ثم نقوم بإضافة الدقيق والملح، ونعجن لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. بعد ذلك توضع العجينة في طبق عميق، ممسوح بقليل من الزيت وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة، حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. ثم تقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، وتغطي وتترك لمدة 10 دقائق حتى يسهل فردها. بعد ذلك نأخذ قطعة ونفردها دائرة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق، وعند الانتهاء من باقي كل الكمية يرص في صينية بها ورق زبده. ثم نضع القليل من الدجاج فوق العجين، ونفرده بالتساوي ونضع قطع من لية الخروف في المنتصف، وندخله فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية، في رف أوسط لمدة 5 دقائق. وعند مرور الوقت نخرجها ونضع القليل من الجبنة المتزريلا، وندخلها الفرن مره أخرى لتذوب الجبنة فقط. بعد ذلك نخرجها ونضعها على صينية، بها قطعة من القماش وتترك قليلاً ثم تقدم بألف هنا وشفا.

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