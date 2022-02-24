اسرع طريقة لعمل “البرجر” في المنزل مثل اكبر الشيفات المحترفين بمكونات غير مكلفة

تبحث النساء دائما عن الطريقة الصحيحة لعمل البرجر في المنزل مثل الجاهز، حيث يحب الأطفال تناول البرجر بشكل دائم، ويحتوي البرجر الجاهز علي نسبة عالية من الدهون، في البرجر واحد من أشهر الأكلات السريعة التي يتم تناولها في المطاعم بكثرة، حيث يتم دفع مبالغ كبيرة لتناول وجبة واحدة منه، حيث يتكون البرجر من مكونات سهلة الحصول عليها، كما يمكن عمل البرجر بالفراخ او اللحمة وإضافة الأشياء المفضلة لما فرد مثل نوع الجبنة المفضل، أو الصوصات المختلفة مثل الكاتشب والهوت صوص وغيرها ومن الخضروات الخس والفلفل.

مكونات البرجر

كيلو من اللحم الأحمر المفروم.

150 جرام من الدهن.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من البصل البودر.

ملعقة من الدقيق.

مكونات سندوتش البرجر

عيش كيزر.

شرائح جبنة شيدر.

خس.

شرائح طماطم.

صوصات (كاتشب _ مستردة _ مايونيز)

خطوات عمل البرجر في المنزل