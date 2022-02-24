نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع طريقة لعمل “البرجر” في المنزل مثل اكبر الشيفات المحترفين بمكونات غير مكلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة اسرع طريقة لعمل "البرجر" في المنزل مثل اكبر الشيفات المحترفين بمكونات غير مكلفة - ثقفني
تبحث النساء دائما عن الطريقة الصحيحة لعمل البرجر في المنزل مثل الجاهز، حيث يحب الأطفال تناول البرجر بشكل دائم، ويحتوي البرجر الجاهز علي نسبة عالية من الدهون، في البرجر واحد من أشهر الأكلات السريعة التي يتم تناولها في المطاعم بكثرة، حيث يتم دفع مبالغ كبيرة لتناول وجبة واحدة منه، حيث يتكون البرجر من مكونات سهلة الحصول عليها، كما يمكن عمل البرجر بالفراخ او اللحمة وإضافة الأشياء المفضلة لما فرد مثل نوع الجبنة المفضل، أو الصوصات المختلفة مثل الكاتشب والهوت صوص وغيرها ومن الخضروات الخس والفلفل.
مكونات البرجر
- كيلو من اللحم الأحمر المفروم.
- 150 جرام من الدهن.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة من البصل البودر.
- ملعقة من الدقيق.
مكونات سندوتش البرجر
- عيش كيزر.
- شرائح جبنة شيدر.
- خس.
- شرائح طماطم.
- صوصات (كاتشب _ مستردة _ مايونيز)
خطوات عمل البرجر في المنزل
- نضع اللحمة في الكبة أو في مفرمة اللحمة ونضع عليها 150جرام من الدهن و نفرمهم معا جيدا.
- نضع ملعقة الدقيق على اللحم المفروم.
- نضيف البهارات البصل البودر والثوم البودر والفلفل الأسود والملح.
- تعجن الخليط حتى تختلط كل البهارات مع اللحم.
- نقوم بتقسيم الخليط إلى ستة أجزاء أو أربعة وذلك حسب الحجم المطلوب.
- نضع كل قطعة من اللحمة في مكبس البرجر أو من الممكن أن نضع كيس من البلاستيك في غطاء برطمان وكبسة جيدا.
- توضع قطع البرجر في الفريزر لمدة ربع ساعة قبل التسوية.
- نحضر طاسة غير لاصقة ونضع فيها ملعقة من الزبدة وملعقة من الزيت ويتم تسخينها جيدا.
- نضع قطع البرجر ونتركها خمس دقائق على كل وجه في نار متوسطة.
- نبدأ بتجهيز السندوتشات عن طريق عمل الصوص نقوم بإضافة أربع ملاعق من الكاتشب مع أربع ملاعق من المايونيز والمستردة كما يمكن إضافة شطة حراقة ونقلبهم.
- نضع طبقة من الصوص في الكيزر ونضع عليها شريحة من الخس ونضع قطعة البرجر.
- نضيف شرائح الجبنة الشيدر على البرجر الساخن ونضع شريحة من الطماطم كما يمكن إضافة شرائح من البصل.
- يتم تقديم البرجر مع المخلل والبطاطس المقلية المقرمشة، كما يمكن تقديم البيبسى.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ