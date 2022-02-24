أفضل طريقة لعمل فطيرة البطاطس اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة

تعد فطيرة البطاطس من أحد الأطعمة التي تتمتع بطعم لذيذ وشهي ومحبوب للجميع من الصغار والكبار، تبحث الكثير من ربات البيوت عن كيفية تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يمكن تحضيرها بأكثر من حشوة مثل الدجاج أو الجبن أوالخضار وغيرها الكثير، يتم تحضيرها بواسطة الطاسة أو المقلاة ولا حاجة لوضعها في الفرن، لذلك سوف نقدم لكم اليوم كيفية عمل فطيرة البطاطس بكل سهولة فتابعونا.

طريقة عمل فطيرة البطاطس

المقادير

عدد ٢ ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

بيضة واحدة.

حوالي أربع ثمرات بطاطس مسلوقة ومهروسة.

حوالي كوب ونصف من الدقيق.

مكونات الحشوة

شرائح الدجاج أو المرتديلا.

بعض من شرائح زيتون مخلي.

ثمرة طماطم مفرومة وناعمة.

حوالي ثمرة فلفل أخضر مقطع ناعم أو مفروم.

جبنه مبشورة.

كمية من الملح مناسبة.

رشه من البصل والثوم البودر.

حوالي ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

طريقة التحضير

أول خطوة نقوم بسلق البطاطس وهرسها جيداً، بعد ذلك يتم إضافة البيضة مع الملح ورشة من الفلفل الأسود.

نقوم بتقليب المكونات ونضع لها الدقيق المنخول بالتدريج والزيت ونستمر في التقليب حتى يصبح لدينا عجينة لينة.

يتم ترك العجينة بعض الوقت جانباً وليست في الثلاجة.

نحضر صينية مناسبة مدهونة بقليل من الزيت ونضع بها نصف كمية العجينة ونفردها جيداً ويوضع فوقها الحشو الذي تم تجهيزه (حسب الرغبة).

بعد ذلك نضع فوق الحشوة الثوم والبصل البودر والبابريكا والملح وشرائح من المرتديلا.

ثم نقوم بوضع باقي العجينة كطبقة ثانيه فوق الحشوة مباشرة مع ضرورة غلق الجوانب والأطراف.

يتم تغطية الصينية أو المقلاة وتترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريباً على نار هادئة.

بعد ذلك يتم قلب فطيرة البطاطس على الوجه الآخر ويوضع لها قليل من الجبن وقليل من صلصة الطماطم وتترك لمدة ١٠ دقائق أخرين حتى تكتسب اللون الذهبي.

يتم تقطيع فطيرة البطاطس وتوضع في طبق التقديم وبالهنا والشفا.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم طريقة عمل فطيرة البطاطس بكل سهولة دون بذل جهد ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف يتم الرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.