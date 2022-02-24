بملعقة فازلين وملح تخلصي من حب الشباب والنمش والكلف والتصبغات من أول أستعمال

يستخدم الفازلين لترطيب البشرة ومعالجة الندوب والحروق الموجودة بها ويساعد الفازلين في إزالة المكياج والتخلص من تشققات الشفاه أيضاً، وتوجد بعض مشاكل يسببها الفازلين عند وضعه على البشرة كثيراً حيث أنها يعمل على سد مسامات البشرة مما يؤدي إلى حبس الأتربة والأوساخ بها وذلك يؤدي إلى كثرة ظهور الحبوب في الوجه.

تحلم الكثير من الفتيات للوصول إلى بشرة بيضاء وجميلة ونقية حتى تصبح جذابة وجميلة، ومن المعروف عادة أن الفتيات يهتمون ويعتنون بالبشرة للوصول إلى مظهر مقبول، ونجد البعض الأخر من الفتيات يعانون من مشكلة حب الشباب وآثارها على البشرة وتسبب ظهور هذه العلامات مشكلة كبرى لدي جميع الفتيات وتجعلهم هذه العلامات يبحثون عن بعض العلاجات التي تساعد في إخفاء آثار حب الشباب والتخلص من حب الشباب والقضاء عليها نهائيا، لذلك تعمل العديد من الفتيات الذين يعانون من ظهور هذه المشكلات إلى البحث وإستخدام هذه الإستخدامات للتخلص منها نهائيا والتمتع ببشرة بيضاء وجميلة كالحليب.

أصبح الفازلين من أهم المستحضرات التي لها الكثير من الاستخدامات في العناية بالبشرة، فهو يدخل في العديد من الوصفات التي تساعد في الحفاظ على البشرة وتفتيحها وترطيبها، والان يمكنك استخدام الفازلين مع خلطة بالملح فهذه الوصفة تساعد في التخلص من الحبوب والبثور بشكل فعال وتصبح بشرتك ناعمة وجذابة بمجرد استخدامه،للك سوف نعرض لكم كيفية استخدام هذه الوصفة بشكل تفصيلي.

مكونات خلطة الفازلين والملح لحب الشباب

ملعقتان إثنان كبيرتان من الفازلين.

ملعقة واحدة صغيرة فقط من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير خلطة الفازلين والملح لحب الشباب