كنز الطبيعة.. ماسك الزبادي للتجاعيد بدون فلير او بوتوكس وستبدين اصغر 10سنوات

يحتاج ماسك الزبادي للتجاعيد لمكونات بسيطة جدا لعمله بالمنزل بكل سهولة، حيث يعمل بشكل كبير على ترطيب البشرة واعطائها التغذية المطلوبة من الخارج ليتم ملء الخطوط الرفيعة بالوجه والتخلص من التجاعيد بشكل سريع، حيث تتجه النساء اليوم إلى الوصفات الطبيعية لحل مشاكل البشرة بدلا من الحلول الأخرى، سواء التي تحتوي على مواد كيميائية أو بتغطيتها بمستحضرات التجميل، فليس عليها فعل ذلك في الوقت التي تعمل فيه الوصفات الطبيعية على إنتاج أفضل ما يمكن الحصول عليه في حال المواظبة على الاستخدام.

طريقة عمل ماسك الزبادي للتجاعيد

الزبادي من المواد الطبيعة المفيدة للبشرة ونضرتها، كما يمكن استخدام الزبادي في القضاء على التجاعيد وعلى علامات التقدم في العمر يتم تحضير ما يلي من مكونات:

بياض بيضة

ملعقة طعام من الزبادي

1/4 ملعقة سكر.

الطريقة:

أولا يتم خلط كلا من بياض البيضة مع الزبادي مع السكر.

بعد ذلك التقليب حتى تتجانس المكونات معا، على بشرة تم تنظيفها جيدا.

ثم يتم فرد طبقة جيدة من الماسك عليها.

بعد ذلك اتركيه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى يجف تماما على الوجه.

ثم اغسلي بشرتك بماء فاتر وجفيفيها.

الزبادي بالعسل وزيت الزيتون للتخلص من التجاعيد

المكونات:

ملعقة عسل ابيض.

وملعقة زبادي.

ملعقة زيت زيتون طبيعي.

الطريقة:

أولا يتم خلط جميع المكونات السابق ذكرها معا في وعاء.

حتى يتم تجانسها تماما والحصول على قوام الماسك المطلوب.

بعد ذلك يتم فرد الماسك على البشرة بشكل متساوي.

ثم تركه لمدة ربع ساعة ثم اغسلي وجهك بماء فاتر.

بعد ذلك داومي على استعمال الماسك مرة في الأسبوع للتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة وعلامات تقدم السن.

ماسك الزبادي والالوفيرا

المكونات:

ملعقة من الزبادي.

نصف ملعقة من العسل.

ملعقة من جل الالوفيرا.

قطرات من عصير الليمون.

الطريقة:

أولا يتم خلط كلا من الزبادي مع العسل الأبيض مع الالوفيرا وعصير الليمون مع التقليب حتى تختلط المكونات جيدا.

بعد ذلك طبقي الماسك على بشرة نظيفة .

ثم اتركيه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

بعد ذلك نظفي وجهك جيدا.

ثم احرصي على عمل الماسك يوميا للتخلص بشكل نهائي من التجاعيد وعلامات التقدم في العمر.

في الختام ماسك الزبادي للتجاعيد يعمل على ترطيب الوجه إلى حد كبير، حيث يقوم الزبادي على تليين البشرة، وعند إضافته مع أحد المكونات الطبيعية مثل الالوفيرا الذي يعمل على شد الجلد وملء الخطوط الرفيعة، يتم الوصول للنتائج المطلوبة وفي حال عمله وتطبيقه على البشرة بشكل مستمر، لن تعانين من التجاعيد لفترة طويلة من الزمن.