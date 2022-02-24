حلى التيراميسو السريع في قوالب التارت طعمه تحفة وأوفر بكثير من الجاهز

يعتبر التيراميسو من اكثر أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير من الأشخاص بفضل مذاقها الشهي بالإضافة لسهولة تحضيرها في المنزل دون أي مجهود فترغب الكثير من الأمهات في أن تحضر المأكولات لأفراد أسرتها في المنزل بنفسها بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج لذلك تتبعوا معنا في السطور الآتية طريقة تحضير التيراميسو.

تحضير التيراميسو في البيت

يتم تحضير اليترامسيو بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي مقادير تحضير العجينة.

مكونات التيراميسو

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر. ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل. كأس ونصف من الطحين. ملعقة صغيرة من الملح. نصف كأس من الزبدة. نصف ملعقة من الفانيليا السائلة. صفار بيضة واحدة.

مقادير خليط الكيك

ثلاثة بيضات. نصف كأس من الطحين. ملعقة صغيرة من الفانليا السائلة. نصف ملعقة من الزبدة المذابة. ملعقة صغيرة من الملح. مقادير تحضير شراب القهوة: ملعقتان من القهوة. كأس واحد من المياه الساخنة. ملعقتان كبيرتان من السكر.

مقادير التزيين

ملعقتان من السكر. كأس من الكريمة. ملعقة من الفانيليا السائلة. شوكولاتة.

مقادير الوجه

ربع كأس من بودرة الكاكاو.

خطوات تحضير التيراميسو

يتم تحضير التيراميسو السريع بخطوات بسيطة للغاية وفيما يلي تلك الخطوات وعند تنفيذه في البيت سوف تشعرين بالسعادة كونك حصلتي على وصفة ناجحة بأقل التكاليف.

طريقة تحضير التيراميسو

أولًا يجب أن يتم تسخين الفرن جيداً قبل البدء في تحضير الكيك. يتم الحصول على خمسة قوالب تارت فردية ثم يتم وضعهم في صينية. يتم تحضير العجينة من خلال خلط الطحين والسكر والملح والزبدة في الخلاط على سرعة عالية. إضافة الفانيليا وصفار البيض وملعقة كبيرة م المياه ويتم خلطهم على سرعة متوسطة لحين أن يتشكل لديكم عجينة متماسكة. الحصول على قطعة من العجينة ثم يتم الضغط عليها إذا كانت مفتتة يتم إضافة المزيد من المياه ثم يتم خلطهم في الخلاط لحين الحصول على عجينة متماسكة. تقسم العجينة إلى خمسة قطعة ويتم وضع كل قطعة في قالب. يتم الضغط على العجينة ثم خبزهم لمدة خمسة عشر لحين أن يصبح لونه ذهبي. ثم يتم ترك القوالب لحين أن تبرد ثم يتم إخراجها ووضعها جانبًا

طريقة تحضير كيك التيراميسو